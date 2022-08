Unime: conheça as principais formas de ingresso!

Unime: tudo aquilo que você precisa saber sobre os processos seletivos

A Unime, União Metropolitana de Educação, está localizada no estado da Bahia e é uma instituição de ensino superior privada que oferece cursos presenciais e também na modalidade de EaD (Educação a Distância).

Devido ao grande número de cursos de graduação nas áreas de humanas, exatas e biológicas oferecidos pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos estudantes brasileiros.

Ficou interessado em saber mais sobre o processo seletivo da Unime? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre as formas de ingresso na universidade.

Unime: vestibulares

Atualmente, os vestibulares da Unime podem ser feitos no formato online, uma modalidade que vinha sendo praticada desde o ano de 2018 apenas para os cursos de EaD, mas que foi estendida também cursos oferecidos em outras modalidades.

No vestibular online, as provas são realizadas a partir do acesso ao Portal Vestibulares. O aluno fará sua escolha entre as modalidades presencial, semi-presencial ou 100% a distância no momento da inscrição.

Ao terminar de se inscrever no vestibular, um link para a realização da prova será disponibilizado e a prova já poderá ser feita ou, caso o candidato queira seja fazer a prova em outro momento, basta acessar a área do candidato e agendar a prova digital em uma nova data.

A prova poderá ser realizada em qualquer dispositivo com acesso à internet, inclusive telefones celulares. Porém, algumas regras devem ser seguidas, como, por exemplo, não usar o recurso “copiar e colar”.

Lembre-se também de que é possível fazer a prova no formato presencial. Basta indicar essa preferência no momento da inscrição.

Unime: inscrição nos vestibulares

Você pode realizar a sua inscrição no próprio site da universidade. Acesse: https://www.unime.edu.br/registro/cadastro

Unime: uso da nota do ENEM

A Unime também aceita as notas obtidas nas provas do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para a classificação de seus futuros alunos. A única condição é que o exame do ENEM deve ter sido realizado nos últimos dez anos.

Unime: transferência

Aos que estão fazendo um curso de ensino superior no momento ou aos que trancaram sua matrícula há no máximo seis meses, a Unime oferece a possibilidade de transferência.

Confira mais informações no site: https://vestibulares.com.br/unime/transferencia-externa/