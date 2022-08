Unioeste abre período de inscrição do Provare 2022

O período de inscrição para o Processo Seletivo das Vagas Remanescentes (Provare) 2022 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) está aberto. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até 17h do dia 24 de agosto.

Conforme as orientações do edital, os interessados devem se inscrever exclusivamente on-line, por meio do site da Unioeste.

A seleção será feita por meio da análise documental e também com o aproveitamento do desempenho dos candidatos na prova de redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e do Vestibular Unioeste de anos anteriores.

O período para envio da documentação será de 25 a 28 de agosto. Os candidatos podem consultar a lista de documentos exigidos no edital.

Os candidatos que optarem por usar a nota do Enem poderão usar as notas de 2017 a 2021. Já as edições do vestibular aceitas serão as de 2018 a 2021. De acordo com o edital, não poderão participar da seleção os estudantes que tenham obtido zero na prova de redação.

Além do aproveitamento, a Unioeste permite também que os estudantes que não tenham feito nenhuma das provas dos exames aceitos participem da seleção por meio da produção de uma redação sobre o seguinte tema “O papel das Universidades Públicas para desenvolvimento econômico e social do Brasil”. O envio da redação deve ser feito até 23h59 do dia 24 de agosto.

Vagas e resultados

A oferta total da Unioeste é de 574 vagas em cursos de graduação de diversas áreas para essa edição do Provare 2022. Há oportunidades para os seguintes campi: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

De acordo com o cronograma, a Unioeste vai divulgar a classificação do processo seletivo no dia 30 de agosto. Já o resultado da análise documental está previsto para o dia 5 de setembro.

