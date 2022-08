Unioeste libera 2ª chamada do Vestibular 2022

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) divulgou na terça-feira (23) a lista de aprovados na 2ª chamada do Vestibular 2022. Os candidatos podem consultar a nova convocação no site da Unioeste.

Segundo o cronograma, os convocados devem realizar o requerimento de pré-matrícula até 23h59 do dia 25 de agosto, quinta-feira. O procedimento deve ser feito online, por meio do sistema de matrícula da Unioeste.

Além disso, os estudantes devem entregar os documentos solicitados pela universidade. Conforme o edital, um dos documentos solicitados é o Histórico Escolar do Ensino Médio ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Sobre o Vestibular 2022

As provas do Vestibular 2022 foram aplicadas no dia 10 de julho para mais de 11 mil candidatos. A aplicação aconteceu nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Maringá, Curitiba, Guarapuava e, pela primeira vez, em Campo Grande (MS).

A avaliação contou com uma redação e com 77 questões objetivas sobre as disciplinas do ensino médio. Das 8h15 às 11h15, a Unioeste aplicou uma prova com 21 questões objetivas de Língua Estrangeira (Espanhol e Inglês), Literatura e Língua Portuguesa. A prova aplicada no período da tarde foi composta por 56 questões objetivas de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia.

Vagas

A oferta total da Unioeste é de mil vagas para 64 cursos de graduação. Metade das vagas está reservada para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, há recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e PcD (pessoas com deficiência). As vagas são para os campi de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!