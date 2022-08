UNIR encerra inscrições para Seleção via Histórico do Ensino Médio

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) encerra nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2022. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente online, por meio site da UNIR.

Conforme o edital, a seleção dos candidatos será feita através da análise do histórico escolar referente ao Ensino Médio. Nesse sentido, serão consideradas as médias obtidas pelos estudantes nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

A UNIR vai aceitar também o certificado de conclusão via Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), acompanhado de histórico escolar.

O edital estabelece ainda que os candidatos poderão optar por usar as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Nesse caso, a UNIR vai considerar as notas das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, e Redação.

No momento da inscrição, os estudantes devem enviar todos os documentos solicitados, como o certificado de conclusão do ensino médio, o histórico escolar, e/ou o boletim de desempenho do Enem. É obrigatória a comprovação das informações com a apresentação dos documentos no momento da matrícula.

Vagas ofertadas

A oferta total da UNIR neste processo seletivo é de 1.192 vagas. De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas por 41 cursos de graduação ministrados no campi de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena.

A universidade ainda não informou a data de divulgação da 1ª chamada, mas as chamadas para matrículas serão realizadas mesmo após o início das aulas, se necessário. O início das aulas está marcado para o dia 29 de agosto.

Veja mais detalhes no Portal da UNIR.

