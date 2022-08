UNIR realiza 2ª chamada do Processo Seletivo 2022 via notas do Enem

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulgou a 2ª chamada do Processo Seletivo 2022 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista dos novos convocados através do site da instituição.

Nesta chamada, a UNIR convocou novos alunos para 12 cursos instalados nos campi de Cacoal, Guajará-Mirim, Porto Velho e Rolim de Moura. Essa chamada é exclusiva para os cursos com entrada no primeiro semestre letivo de 2022.O início das aulas está previsto para o dia 29 de agosto.

De acordo com o cronograma, os convocados na 2ª chamada deverão realizar as matrículas entre os dias 22 de agosto até às 18h do dia 29 de agosto, até às 18h. Os procedimentos de matrícula devem ser feitos on-line, por meio do Sistema da Unir.

Sobre o Processo Seletivo 2022

De acordo com o edital, a classificação dos inscritos no Processo Seletivo 2022 foi feita exclusivamente com o aproveitamento das notas do Enem. O edital indica ainda que foram aceitas as notas das edições do exame ocorridas de 2019 a 2021.

A UNIR recebeu as inscrições para essa edição no período de 14 a 18 de julho. Segundo dados da universidade, os três cursos com maior concorrência nesta edição foram Medicina (37,6 candidatos por vaga), Enfermagem (7,56 c/v) e Direito (6,88 c/v).

Ao todo, a UNIR ofertou 2.645 vagas para essa edição do Processo Seletivo. Houve reserva de vagas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas, conforme determina a Lei de Cotas. Desse modo, houve percentual de vagas exclusivo para candidatos Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD), com recorte de renda.

