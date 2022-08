Unisa abre período de inscrição do Vestibular de Medicina 2023

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023 da Universidade Santo Amaro (Unisa) está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados em participar da seleção poderão realizar as inscrições até as 23h59 do dia 25 de setembro.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da Fundação Vunesp, responsável por realizar o processo seletivo. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 440,00.

Provas

A classificação dos inscritos será feita exclusivamente a partir do desempenho nas provas aplicadas pela Vunesp. O exame está previsto para o dia 6 de outubro de 2022, das 9h às 14h. Segundo o edital, o exame será composto por uma prova de redação, por uma prova discursiva e por prova objetiva sobre assuntos do ensino médio:

Prova I : questões dissertativas de Química e Biologia;

: questões dissertativas de Química e Biologia; Prova II : questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física;

: questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física; Prova de Redação.

Os locais de prova serão exclusivamente em Santo Amaro (SP). De acordo com o cronograma, os candidatos poderão consultar os locais de prova e o ensalamento a partir do dia 7 de outubro, na página do vestibular.

Vagas e resultados

Ainda conforme o edital, a oferta total da Unisa para o Vestibular de Medicina 2023 é de 304 vagas para ingresso no próximo ano letivo.

A publicação do resultado está marcada para o dia 7 de novembro. Nesta data, a Unisa vai divulgar a relação de candidatos convocados em 1ª chamada para as matrículas e deve publicar também as orientações e datas para as matrículas.

Veja mais informações no edital do Vestibular.

