Unisul inscreve para o Vestibular 2023/1 de Medicina

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023 da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) está aberto. De acordo com o edital, os interessados poderão se inscrever até o dia 29 de setembro deste ano. O valor da taxa de inscrição é de R$ 330.

Conforme orientações do edital, as inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da Fundação Vunesp, responsável por realizar o processo seletivo.

A oferta total da Unisul para o Vestibular de Medicina do primeiro semestre de 2023 é de 230 vagas. Do total das oportunidades, 128 são para o campus de Pedra Branca (Palhoça) e 102 são para a unidade de Tubarão.

Seleção

Ainda conforme o edital, a seleção dos inscritos será feita em duas etapas. A 1ª etapa é opcional e não é eliminatória, de modo que os candidatos que optarem por fazer terão os pontos obtidos acrescentados na 2ª etapa.

Essa 1ª etapa opcional consiste em um conjunto de quatro atividades, que devem ser feitas no período de 5 e 21 de setembro no site da Vunesp.

Já a 2ª etapa consiste na aplicação das provas tradicionais. A avaliação será composta por 40 questões objetivas e 8 questões discursivas sobre assuntos do ensino médio. Além disso, os candidatos responderão a uma prova de redação.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Vestibular EaD 2022: UFVJM divulga resultado dos pedidos de isenção da taxa; saiba mais.