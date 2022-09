Unitins libera locais de prova do Vestibular de Cursos Tecnológicos 2022/2

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) liberou nesta quarta-feira, dia 31 de agosto, a consulta aos locais de aplicação das provas do Vestibular de Cursos Tecnológicos 2022/2. Desse modo, os candidatos já podem conferir onde realizarão o exame através do site da Unitins.

Para consultar os locais de prova os candidatos deverão realizar login na Área do Candidato, com número de CPF e senha cadastrada no momento da inscrição. De acordo com o edital, os locais de prova serão nas cidades de Araguaçu, Caseara, Colinas do Tocantins, Colméia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins e Sítio Novo.

A aplicação das provas do Vestibular de Cursos Tecnológico está marcada para o dia 4 de setembro, das 9h15 às 13h15. O edital estabelece ainda que a avaliação será compostas por 30 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.

Vagas

Ao todo, a Unitins está ofertando mil vagas para os cursos de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

A Unitins reserva parte das vagas de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com recorte de renda, e percentual para pretos, pardos, indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultado

Segundo o cronograma, a publicação do gabarito preliminar das provas objetivas está prevista para o dia 5 de setembro, a partir das 19h. Já o resultado final da seleção será publicado no dia 12 de setembro. Nesta data a Unitins deve publicar também as orientações para as matrículas dos convocados na 1ª chamada.

Acesse o Portal da Unitins para mais detalhes.

