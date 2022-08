Universidade de Vassouras: inscrições abertas para o vestibular de Medicina

Universidade de Vassouras: inscrições abertas para o processo seletivo de Medicina

A Universidade de Vassouras é uma instituição de nível superior particular que foi fundada no ano de 1968. A principal sede da universidade está localizada na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro.

A instituição é muito conhecido pelos vestibulandos devido ao seu curso de Medicina. As inscrições para o próximo processo seletivo do curso já estão abertas.

Quer saber mais? Então confira todas as principais informações sobre a próxima edição do vestibular de Medicina da Universidade de Vassouras.

Vestibular Medicina Vassouras: vagas

A Universidade de Vassouras irá oferecer 98 vagas para os candidatos interessados no curso de Medicina com ingresso no primeiro semestre de 2023. As vagas são para os campi de Vassouras e de Miguel Pereira.

A instituição também irá oferecer 42 vagas para os candidatos interessados em ingressar usando a nota obtida no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Poderão ser usadas pontuações obtidas entre os anos de 2019 e 2021.

Os candidatos que quiserem usar a pontuação obtido no ENEM como forma de ingresso deverão manifestar interesse ao realizar sua inscrição no processo seletivo.

Vestibular Medicina Vassouras: inscrições

As inscrições para o vestibular de Medicina já estão abertas. Os interessados poderão se inscrever até o dia 12 de janeiro de 2023 diretamente no site oficial da instituição: www.medicinavassouras.com.br.

Os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 300,00 via boleto bancário ou cartão de crédito para participar do vestibular.

Vestibular Medicina Vassouras: provas

A prova do vestibular irá acontecer no dia 22 de janeiro de 2023. O exame será composto por 60 questões de múltipla escolha e por uma redação. As questões versarão sobre os conteúdos básicos de disciplinas agrupadas em quatro áreas determinadas: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

O gabarito da prova será divulgado no dia 22 de janeiro de 2023.