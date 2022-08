Universidade Ibirapuera: inscrições abertas para o vestibular

Universidade Ibirapuera: tudo o que você precisa saber sobre as formas de ingresso na instituição

A Universidade Ibirapuera é uma instituição de ensino que está localizada na cidade de São Paulo e conta com mais de cinquenta anos de atuação.

Atualmente, a instituição possui uma grande oferta de cursos cursos de graduação, pós-graduação e aperfeiçoamento profissional, nas modalidades presencial e EaD (ensino a distância).

Se você quer saber mais sobre o vestibular da Ibirapuera, então está no lugar certo! Continue lendo para entender como as diferentes formas de ingresso na instituição funcionam.

Universidade Ibirapuera: como ingressar?

Assim como diversos centros universitários brasileiros, a Universidade Ibirapuera oferece aos seus futuros alunos várias formas de ingresso, cabendo a cada um escolher a mais conveniente.

Universidade Ibirapuera: vestibular online

A modalidade permite que o candidato ingresse na instituição por meio da realização de uma prova online.

A prova pode ser realizada no próprio ato de inscrição. Porém, caso o candidato não queira fazer o exame naquele época, ele pode realizar uma nova inscrição e realizar a prova em outro momento.

O exame é composto por 20 questões de múltipla escolha e possui uma duração total de 60 minutos. Ainda, a universidade informa que o resultado será informado automaticamente ao final da prova.

O candidato não precisa pagar nenhum tipo de taxa de inscrição para participar do processo seletivo. A inscrição pode ser realizada a qualquer momento no site oficial da instituição, uma vez que as inscrições para a próxima edição do vestibular estão abertas.

Universidade Ibirapuera: uso da nota do ENEM

A análise da pontuação obtida pelo candidato na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é também utilizada pela Universidade Ibirapuera para selecionar e classificar os seus futuros alunos.

Você pode usar as pontuações obtidas na prova do ENEM entre os anos de 2017 e 2021. Para participar dessa modalidade, basta no momento da inscrição indicar a modalidade “ENEM” e inserir a sua nota.