Univox tem vagas de emprego em São Paulo e Minas Gerais

A Univox está anunciando, neste fim de semana, oportunidades de emprego em Minas Gerais e São Paulo. São diversas chances de contratação para quem busca estabilidade financeira, através de uma equipe repleta de sucesso. Acompanhe as informações, a seguir, para se candidatar.

Univox abre vagas de emprego em dois estados do país

A Univox está divulgando oportunidades que proporcionam estabilidade financeira, através da carteira registrada e benefícios específicos. Além disso, todos os cargos têm salários compatíveis com o mercado. Veja quais são as vagas abertas pela empresa, neste fim de semana.

Banco de Talentos – São Sebastião do Paraíso/MG;

Banco de Talentos – Pessoas com Deficiência;

Instalador (a) Reparador (a) – Carmo do Rio Claro/MG;

Vendedor (a) de Loja – Franca/SP;

Vendedor (a) Externo – Franca/SP.

Como se candidatar

Para efetuar candidatura em uma das oportunidades de emprego na Univox, os interessados podem acessar o site de inscrição e escolher um dos cargos disponíveis. São várias chances de contratação, a partir de critérios exigidos a serem considerados antes de se candidatar.

