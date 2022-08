UOL abre vagas de emprego em São Paulo; veja os cargos

A UOL divulgou oportunidades para profissionais qualificados e dispostos a fazer parte de uma equipe de sucesso. O canal eletrônico é referência em diversas plataformas virtuais, bem como blogs e sites de nichos diversos.

UOL abre vagas de emprego em São Paulo

A UOL está contratando novos profissionais que preencham as lacunas existentes na empresa. O canal eletrônico oferece benefícios aos novos contratados, bem como a estabilidade financeira com empregos efetivos. Veja quais são os cargos disponíveis, a seguir.

Account Manager I

Anl. Segurança da Informação Jr.

Engenheiro de Sistemas Devops Sr.

Anl. Segurança da Informação Pl.

Assistente de Relacionamento

Coordenador Contábil

Assistente de Remuneração

Assistente de Suporte

Banco de Talentos – Venha fazer parte do nosso Universo

Coordenador Contábil – Consolidação

Analista de Mídia Programática Pl.

Analista de Recrutamento e Seleção Pleno

Analista de Remuneração Sr.

Analista de Segurança da Informação Sr.

Analista de Vendas Pl.

Analista Fiscal Sr. (Diretos)

Engenheiro de Software Front End Sr.

Coordenador de Recrutamento & Seleção

Coordenador Fiscal

Engenheiro de Sistemas Devops Jr.

Analista de Negócios Jr

Engenheiro de Sistemas Devops Pl.

Administrador de Sistemas Jr. (SysAdmin/DevOps)

Advogado Pl.

Advogado Sr. (Contratos)

Analista Contábil Sr.

Advogado Sênior (Foco Societário/M&A)

Analista de Controles Internos Jr.

Analista de Desenvolvimento Organizacional Pl.

Engenheiro de Software Java Sr.

Analista de Diversidade Sênior

Especialista em Remuneração

Engenheiro de Software Full Stack Java PL

Engenheiro de Software FullStack Pl.

Estágio em Conteúdo

Estágio em Social Media

Engenheiro Software Java Sr.

ENGENHEIRO SOFTWARE JR

Especialista de Contratos

Especialista de Software iOS

Analista de Mídia Programática Jr

Especialista de Soluções SRE

Estágio em Contabilidade

Executivo de Vendas Jr

Gerente de Qualidade

Jovem Aprendiz

Como se candidatar

Para fazer parte do processo seletivo da UOL, os candidatos podem preencher as informações solicitadas diretamente no site de inscrição. São várias oportunidades com muitos benefícios. Basta seguir as orientações da página e cadastrar currículo atualizado.

