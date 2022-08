UPE encerra inscrições para o SSA 2023

A Universidade de Pernambuco (UPE) encerra nesta quarta-feira, dia 18 de agosto, o período de inscrição para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2023. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 110,00.

As inscrições para as três etapas do SSA 2023 devem ser feitas virtualmente, por meio do site da UPE. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado até amanhã (19) para confirmar o cadastro.

A universidade já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição. Puderam solicitar o benefício os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O resultado já está disponível no site da UECE.

Provas

As provas da 3ª etapa do SSA 2023 serão aplicadas nos dias 4 e 5 de dezembro. O exame contará com uma prova de redação em Língua Portuguesa e com 100 questões objetivas sobre as disciplinas do 3º ano do ensino médio.

Já a aplicação das provas das 1ª e 2ª etapas está prevista para os dias 11 e 12 de dezembro. Conforme as diretrizes do exame, além da redação, os inscritos nas etapas 1 e 2 responderão 90 questões objetivas sobre assuntos dos 1º e 2º anos do ensino médio, respectivamente.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta total da UPE é de 1.800 vagas para 54 cursos de graduação para os aprovados na 3ª etapa do SSA 2023. As vagas são para os 11 campi da universidade. Além disso, a UPE ofertará mais 1.800 para a seleção do SiSU, que usa as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A UECE deve divulgar a lista de classificados na 3ª etapa até o dia 23 de fevereiro de 2023, enquanto a divulgação do boletim de desempenho das duas primeiras etapas está previsto para sair até 31 de março.

Veja mais informações no site da UECE.

