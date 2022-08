URCA divulga locais de prova do Vestibular 2022/2

A Universidade Regional do Cariri (URCA) divulgou nesta quarta-feira, dia 24 de agosto, os locais de prova do Vestibular 2022/2. Os candidatos podem consultar a informação através do Cartão de Identificação, disponível no site da instituição.

Conforme o edital, as provas serão aplicadas nas cidades de Barbalha, Campos Sales, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Mauriti e Missão Velha. Os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência.

A aplicação das provas do Vestibular 2022/2 está marcada para os dias 27 e 28 de agosto e será feita no período das 13h às 17h.

A avaliação contará com dois conjuntos de Provas Objetivas e uma Prova de Redação em Língua Portuguesa, que vai abarcar as matérias e disciplinas do Núcleo Comum Obrigatório do Ensino Médio. Portanto, haverá questões de Física, Matemática, Química, Biologia, História, Geografia, Língua Portuguesa/Literatura Lusófona, Língua Estrangeira e Redação.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, ao todo, a URCA está ofertando 1.295 vagas para diversos cursos de graduação com ingresso no segundo semestre letivo de 2022. Haverá reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública.

A universidade deve liberar os gabaritos das provas no dia 28 de agosto, após a aplicação de todas as provas. Os interessados poderão interpor recursos contra as respostas preliminares nos dias 29 e 30 seguintes.

De acordo com o edital, a publicação do resultado final está prevista para o dia 23 de setembro.

Veja mais informações no edital na íntegra.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!