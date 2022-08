Urucânia (MG) anuncia concurso com 252 vagas em diferentes áreas

A Prefeitura de Urucânia, em Minas Gerais, anunciou a abertura de concurso público para o preenchimento de 252 vagas em diferentes áreas da administração municipal.

As oportunidades contemplam candidatos com nível fundamental, médio e superior.

Os salários vão de R$1.300,00 a R$3.930,51 mensais.

A Fundep é a banca responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Urucânia – MG

A Prefeitura de Urucânia irá contratar por meio de concurso público 252 novos servidores municipais para atuar em diferentes áreas da administração pública.

As oportunidades se dividem entre os seguintes cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior:

Nível fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais – 72 vagas;

Calceteiro – 2 vagas;

Carpinteiro – 1 vaga;

Coveiro – 1 vaga;

Eletricista – 1 vaga;

Jardineiro – 2 vagas;

Motorista I – 5 vagas;

Motorista II – 25 vagas;

Operador de Máquinas Leve – 1 vaga;

Operador de Máquinas Pesadas – 2 vagas;

Pedreiro – 10 vagas;

Pintor – 2 vagas;

Soldador – 1 vaga;

Vigia – 8 vagas;

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Urucânia para os cargos de nível fundamental variam entre R$ 1.300,00 a R$ 1.900,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Alguns cargos, entretanto, possuem jornada de 12h / 36h.

Nível médio / técnico

Auxiliar Administrativo – 20 vagas;

Encarregado de Obras – 1 vaga;

Fiscal de Obras e Postura – 1 vaga;

Fiscal Sanitário – 1 vaga;

Monitor de Creche – 14 vagas;

Orientador Social – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 15 vagas;

Técnico em Informática – 1 vaga;

Técnico em Saúde Bucal – 1 vaga;

Para os cargos de nível médio, os salários vão de R$ 1.400,00 a R$ 2.050,00, para jornadas de 30 e 40 horas semanais, além da escala de 12h / 36h para alguns cargos.

Nível superior

Assistente Social – 3 vagas;

Enfermeiro – 6 vagas;

Engenheiro Civil – 1 vaga;

Farmacêutico – 2 vagas;

Fisioterapeuta – 5 vagas;

Fonoaudiólogo – 2 vagas;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Nutricionista – 4 vagas;

Pedagogo – 1 vaga;

Professor – 23 vagas;

Professor De Apoio – 7 vagas;

Psicólogo – 7 vagas;

Terapeuta Ocupacional – 2 vagas;

Já os cargos de nível superior recebem remuneração que varia de R$ 2.900,00 a R$ 3.930,51 para jornadas de trabalho de 30 e 40 horas ou 12h/36h, dependendo do cargo.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Urucânia MG

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Urucânia começam dia 17 de outubro de 2022 e seguem até o dia 25 de novembro de 2022.

Os interessados devem se inscrever diretamente pelo site da Fundep, responsável pelo concurso.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 40 para os cargos de nível fundamental, R$ 60 para os cargos de nível médio e técnico, R$ 80 para os cargos de nível superior e R$ 100 para o cargo de médico veterinário.

Etapas do concurso Urucânia – MG

O concurso público para Prefeitura de Urucânia selecionará os candidatos por meio de prova objetiva, comum para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A data prevista para realização da prova objetiva é dia 15 de janeiro de 2023.

Os candidatos inscritos para cargos de nível superior serão avaliados também por meio de prova de títulos, de caráter classificatório.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o conteúdo da prova, o cronograma completo do certame e a atribuição de cada cargo .