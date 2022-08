UVA divulga edital do Vestibular 2023; veja principais datas

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) publicou o edital com as principais datas do Vestibular 2023. De acordo com o documento, o período de inscrição será de 5 a 30 de setembro de 2022. Ao todo, a universidade vai ofertar 944 vagas em diversos cursos de graduação.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente online, por meio do site da UVA. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 100,00.

Os estudantes de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição no período de 5 a 9 de setembro. As solicitações deverão ser feitas no momento da inscrição. Os candidatos deverão anexar toda a documentação solicitada pela UVA no edital, por meio do site da instituição.

Conforme o cronograma, a publicação do resultado das solicitações de desconto ou isenção da taxa de inscrição está prevista para o dia 19 de setembro.

As solicitações de inclusão no sistema de sistema de cotas e de vaga para pessoa com deficiência (PcD) também devem ser feitas no momento da inscrição, exclusivamente no período de 5 a 9 de setembro. O resultado dessas solicitações está marcado para o dia 19 de setembro.

Seleção

A classificação dos inscritos será feita por meio da aplicação de provas em apenas uma fase. As provas serão aplicadas no dia 27 de novembro, das 8h às 12h, e das 14h às 17h. Conforme o edital, o exame contará com uma Prova de Conhecimentos Gerais, com uma Prova de Conhecimentos Específicos e com uma Prova de Redação.

Os candidatos poderão consultar os locais de prova no Cartão de Informação, cuja divulgação está prevista para o dia 21 de novembro.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular 2023 está marcada para o dia 6 de janeiro de 2023. Os candidatos poderão consultar a lista de aprovados para as vagas a partir das 17h, por meio do site da UVA.

