Vale a pena ser MEI? 5 benefícios de aderir

Se você já trabalha, mas quer regularizar a sua situação em termos de formalização da empresa, este artigo é para você. Assim, hoje, nós indicaremos se vale a pena ser MEI e os benefícios de realizar a adesão.

5 benefícios para aderir ao MEI

Ser MEI significa formalizar uma empresa de Microempreendedor Individual. Dessa forma, é ideal para pessoas que pensam em abrir uma empresa ou já realizam trabalhos de maneira informal.

Por isso, necessitam emitir notas fiscais conseguindo também prestar serviços para empresas. Na sequência apresentamos 5 benefícios para aderir ao MEI:

1. Possibilidade de emitir nota fiscal

Com o cadastro do CNPJ utilizando a categoria MEI, é possível emitir NF-e (notas fiscais eletrônicas), o que aumenta as chances de negócios. Uma vez que principalmente empresas exigem a nota fiscal para realizar o pagamento. Além disso, outra questão é passar maior transparência e segurança para os clientes.

2. Ter o seu negócio formalizado diante a Receita Federal e a Previdência Social

Ter um negócio formalizado possibilita ao empreendedor dar a impressão de maior transparência em suas atividades. Assim, ocorre um aumento da credibilidade e do profissionalismo.

Apesar de haver tributação diante da Receita Federal, os valores são baixos. Sendo assim, você conseguirá emitir notas fiscais e não ficar de fora do mercado de trabalho. Ainda, você garante que se houver algum problema de saúde, poderá contar com o INSS para ajudar em seus custos.

Lembre-se que para abrir uma MEI, você pode acessar o site do Governo Federal. Em seguida, acessar a aba Portal do Empreendedor.

3. Tenha a garantia de direitos do trabalhador

Quem é MEI tem acesso a muitos direitos do trabalhador, como:

Aposentadoria: Juntamente com a tributação, você pagará 5% de um salário-mínimo mensal, o que garante a sua aposentadoria por idade, que é 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres. Ainda poderá contar com a aposentadoria por invalidez nas situações que se enquadram no INSS.

Juntamente com a tributação, você pagará 5% de um salário-mínimo mensal, o que garante a sua aposentadoria por idade, que é 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres. Ainda poderá contar com a aposentadoria por invalidez nas situações que se enquadram no INSS. Auxílio-doença: é um direito também envolvido nas situações de MEI, para que o empreendedor tenha direito a receber um salário-mínimo. Em caso de ficar doente ou incapacitado para o trabalho, até a sua ampla recuperação.

é um direito também envolvido nas situações de MEI, para que o empreendedor tenha direito a receber um salário-mínimo. Em caso de ficar doente ou incapacitado para o trabalho, até a sua ampla recuperação. Auxílio-maternidade: o auxílio-maternidade é pago no valor de um salário-mínimo durante o período entre gestação e convalescença. Esta contribuição exige, porém, uma contribuição mínima de 10 meses com a Previdência Social.

o auxílio-maternidade é pago no valor de um salário-mínimo durante o período entre gestação e convalescença. Esta contribuição exige, porém, uma contribuição mínima de 10 meses com a Previdência Social. Auxílio-reclusão: dado aos familiares do empreendedor, em caso de prisão dele, seja em regime fechado ou semiaberto. A solicitação do auxílio pode ser feita antes do julgamento. Neste caso, as contribuições mensais da Previdência Social precisam estar em dia.

dado aos familiares do empreendedor, em caso de prisão dele, seja em regime fechado ou semiaberto. A solicitação do auxílio pode ser feita antes do julgamento. Neste caso, as contribuições mensais da Previdência Social precisam estar em dia. Pensão por morte: também concedida aos familiares do empreendedor quando de seu falecimento. Os critérios para obtenção da pensão por morte são determinados pela Previdência.

4. Faça seu cadastro como MEI de forma gratuita

O cadastro da MEI é feito de forma gratuita, pelo site do governo federal, no Portal do Empreendedor. Quando o cadastro é concluído, você já terá o seu CNPJ e o NIRE.

O único gasto que você terá é contribuir mensalmente para a tributação na modalidade Simples Nacional, que é de baixo custo.

5. Tenha acesso à tributação simplificada

A tributação simplificada é paga de maneira mensal, através de um documento chamado DAS-MEI, que é impresso pelo empreendedor.

Neste guia constará os seguintes tributos:

5% do salário-mínimo, que será destinado à Previdência Social;

R$ 5,00 para ICMS;

R$ 5,00 para ISS, se a MEI estiver inclusa na categoria de comércio.

Vale a pena ser MEI?

Acredita-se que vale a pena, sim, ser MEI tendo em vista os diferentes benefícios que apresenta, apontados neste artigo. Ademais, é uma das melhores maneiras de expansão do negócio e atender de forma qualificada também as empresas.

Além disso, o pagamento da tributação é baixo, sendo caracterizado como Simples Nacional, que é a maneira mais barata de manter os tributos em dia. Por fim, ainda pode ter direitos garantidos pelo INSS.

Formalizar a sua empresa faz com que você tenha maior facilidade em prospectar clientes e principalmente não ter a limitação de não poder trabalhar para pessoas jurídicas. Sendo assim, abrir uma MEI se torna bastante atraente para quem quer ter a credibilidade necessária para trabalhar.

Além disso, é preciso trabalhar com a segurança e tranquilidade, e assim, suas preocupações pessoais deixam de existir. Portanto, você poderá se focar diretamente na empresa e na sua lucratividade.