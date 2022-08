VALE-GÁS ‘TURBINADO’ de R$110: CAIXA vai liberar mais dois pagamentos este ano; veja como receber e o CALENDÁRIO

O Auxílio Gás ou Vale-Gás teve o seu benefício turbinado após a aprovação da chamada PEC das Bondades, pelo Governo Federal. Assim, o valor do programa dobrou, correspondendo agora 100% do preço médio nacional do botijão de 13 kg.

Neste mês de agosto, os beneficiários foram contemplados com pagamentos de R$ 110, conforme a média de preço do produto apurada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Quer saber mais informações do programa? Continue a leitura.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

Para ter acesso ao vale-gás é preciso cumprir os seguintes requisitos:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único (Cadúnico) ;

; Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606); OU

Possuir renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos;

Famílias com renda superior a três salários mínimos podem receber, desde que estejam incluídas em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo;

Ter entre os membros da família pessoa que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Contudo, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado. Sendo assim, algumas regras de prioridade foram liberadas, sendo para:

Famílias com cadastro atualizado no Cadúnico, nos últimos dois anos;

Famílias com menor renda;

Famílias com maior quantidade de integrantes;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis).

Auxílio Gás em dobro

Com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Bondades, o auxílio teve seu benefício elevado de 50% para 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg, nas parcelas de agosto, outubro de dezembro. Em 2023, o valor voltará a ser metade do preço do gás de cozinha.

Para aplicar o benefício sobre o preço médio do produto, a Caixa usa como referência as pesquisas da ANP, que faz um levantamento mensal do valor do produto.

A saber, o vale-gás em janeiro foi pago no valor de R$ 52,00, em abril R$ 51,00 e em junho R$ 53,00, quando ainda eram cotados os 50% do preço médio do botijão. Este ano, a parcela de fevereiro foi antecipada para janeiro.

Calendário de pagamentos do benefício em dobro:

Vale ressaltar que os pagamentos de referentes ao mês de agosto foram encerrados na última segunda-feira (22). Confira as próximas datas de repasses a seguir:

Final do NIS Agosto Outubro Dezembro 1 09/ago 18/out 12/dez 2 10/ago 19/out 13/dez 3 11/ago 20/out 14/dez 4 12/ago 21/out 15/dez 5 15/ago 24/out 16/dez 6 16/ago 25/out 19/dez 7 17/ago 26/out 20/dez 8 18/ago 27/out 21/dez 9 19/ago 28/out 22/dez 0 22/ago 31/out 23/dez

Como consultar o Auxílio Gás?

A consulta ao auxílio gás pode ser realizada pela Central de Atendimento da Caixa, no número 111, ou no Ministério da Cidadania, no número 121. Ainda há opção de fazer a consulta online, através do aplicativo Auxílio Brasil ou Caixa Tem, disponíveis para Android e iOS.