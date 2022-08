VALE-GÁS: Veja quem recebe R$ 110 ainda nesta semana

O Vale-gás é um dos programas sociais liberados pelo governo às famílias brasileiras de baixa renda. Após a aprovação da PEC das Bondades, o valor do benefício foi aumentado.

Antes, era liberado aos beneficiários 50% do valor do gás de cozinha. No entanto, após a ampliação, está sendo liberado 100% do valor, o que equivale a R$ 110.

Como de costume, o benefício está sendo depositado nas contas dos beneficiários juntamente com o Auxílio Brasil, seguindo o cronograma de pagamentos de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) final do benefício.

Quem recebe o Vale-gás nesta semana?

De acordo com a informação do governo, cerca de 5,6 milhões de famílias serão beneficiadas pelo programa neste mês. Os depósitos foram iniciados no último dia 09 e serão finalizados no dia 22 (próxima segunda-feira).

Nesta quinta-feira (18) receberam os beneficiários que possuem o NIS final 8. Ainda nesta semana recebem os beneficiários com o NIS final 9. Confira o calendário.

Critérios para receber o Vale-Gás

São contempladas 5,6 milhões de famílias com ajuda bimestral de R$ 110, desde que cumpram os seguintes requisitos:

Ter familiar de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 606;

Estar inscrito no Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência;

Preferência para famílias chefiadas por mulheres, ou vítimas de violência doméstica.

Calendário de pagamentos

A distribuição segue a ordem do dígito final do NIS. Confira as datas de pagamento deste mês:

NIS final de NIS 1 – 09 de agosto;

NIS final de NIS 2 – 10 de agosto;

NIS final de NIS 3 – 11 de agosto;

NIS final de NIS 4 – 12 de agosto;

NIS final de NIS 5 – 15 de agosto;

NIS final de NIS 6 – 16 de agosto;

NIS final de NIS 7 – 17 de agosto;

NIS final de NIS 8 – 18 de agosto;

NIS final de NIS 9 – 19 de agosto;

NIS final de NIS 0 – 22 de agosto.

Auxílio Brasil: Quem recebe?

Há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

O benefício se destina a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.