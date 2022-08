Varíola dos Macacos: Criança de cinco anos tem suspeita de doença em Arapiraca

Uma criança de cinco anos está entre as três pessoas com suspeita de terem contraído varíola dos macacos no município de Arapiraca, Agreste de Alagoas. A informação foi divulgada nessa terça-feira (16), pela Secretaria Municipal de Saúde.

A criança é do sexo feminino, está em isolamento domiciliar, sendo monitorada pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Arapiraca (Cievs) e apresentou quadro de dor na garganta, febre de início súbito e lesões cutâneas no corpo, mas sem sinais de gravidade.

Nesta quarta (17), o estado confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos. Trata-se de uma pessoa do sexo masculino, de 24 anos, residente no município de Murici. O indivíduo relatou ter viajado para a Bahia no dia 23 de julho deste ano e ter mantido contato com público estrangeiro durante atividade de lazer, tendo retornado para Alagoas no dia 27 de julho.

De acordo com o último Boletim da Monkeypox, Alagoas já notificou 46 casos suspeitos da doença, 13 foram descartados, um confirmado e 32 continuam sob investigação laboratorial. Até agora, dos 102 municípios alagoanos, 19 já notificaram casos suspeitos, sendo Maceió o município com o maior número de notificações.

O CIEVS/AL recorda que um jovem de 22 anos, natural do Espírito Santo (ES), apresentou resultado positivo para Monkeypox, caracterizando-se como um caso importado da doença. Entretanto, desde o dia 08 de agosto, ele retornou para o estado de origem e, à época, o CIEVS/AL comunicou o caso às autoridades sanitárias do ES.