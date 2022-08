O Valor Bruto da Produção (VBP) estimado para este ano é de R$ 1,220 trilhão, 0,3% acima do obtido em 2021, que foi de R$ 1,217 trilhão, de acordo com recente divulgação oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

VBP: estimativa do Valor Bruto da Produção é de R$ 1,220 trilhão

O dado tem como base as projeções de safras divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em agosto, e que apontam para conclusão da colheita das principais lavouras, destaca a divulgação oficial.

De acordo com análise da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e a pecuária, houve contração de 5,5%.

Segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), entre as lavouras com melhor desempenho estão: algodão, com aumento real do Valor Bruto da Produção (VBP) de 39,2%; banana, 12,5%; batata inglesa, 18,4%; café, 35,8%; cana de açúcar, 10,2%; feijão, 10,1%; milho, 16,6%; tomate, 30%; e trigo, 39,8%. As culturas foram impulsionadas pela alta de preços, destaca a recente divulgação oficial.

Retração na pecuária

Além disso, a pecuária teve retração nas atividades relacionadas a bovinos, frangos e suínos, em razão da queda de preços na comparação com o ano anterior. As exceções são para leite e ovos, que apresentam melhores resultados, explica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Desempenho regional (em valores monetários)

Em relação ao desempenho das regiões, Centro-Oeste tem o maior Valor Bruto da Produção (VBP), somando R$ 410,62 bilhões; seguida pelo Sudeste (R$ 305,5 bilhões), Sul R$ (R$ 284,8 bilhões), Nordeste (R$ 115,99 bilhões) e Norte (R$ 76,56 bilhões).

Entre os estados, os cinco primeiros são Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A evolução das lavouras e dos produtos agropecuários

De acordo com a divulgação oficial, o Valor Bruto da Produção (VBP) mostra a evolução do faturamento bruto dentro do estabelecimento ao longo do ano, considerando o desempenho das lavouras.

Segundo informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), essa mensuração ocorre a partir do cálculo da safra agrícola, da pecuária e dos preços obtidos, sendo uma relevante métrica para o setor.

O setor agrícola impacta a economia nacional de diversas formas, sendo uma das mais relevantes bases econômicas do país. Por isso, é viável acompanhar as informações oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e as políticas públicas que facilitam o crédito rural.