veja a data de pagamento em agosto

A partir de hoje (5) as prefeituras devem inserir os dados cadastrais de taxistas que poderão receber o benefício emergencial do BEm-Taxista. O cadastramento para o Auxílio Taxista deve ocorrer até o dia 15 de agosto. O benefício será pago até dezembro deste ano, que acontece em meio ao aumento do preço dos combustíveis e derivados.

O Auxílio Taxista começará a ser pago a partir do dia 16 de agosto. Além disso, ele possui seis parcelas de R$ 1 mil, desde que “observadas a quantidade de taxistas elegíveis e o limite global disponível para o pagamento do auxílio”, informou o Ministério do Trabalho. Podem receber o benefício todos os motoristas de táxi que estejam registrados nas prefeituras, desde que seja titular de concessões ou alvarás expedidos até 31 de maio.

De acordo com o Ministério do Trabalho, quem passará as informaçoes sobre os taxista será a prefeitura, ou o governo do Distrito Federal, no caso da capital. Deste modo, os taxistas não terão que realizar nenhuma ação. Em caso de dúvidas, o motorista pode entrar com a prefeitura da sua cidade para mais informações.

Auxílio Caminhoneiro

Hoje também foi divulgado o calendário de pagamento para o Auxílio Caminhoneiro. O próximo pagamento, referente aos meses de julho e agosto, será realizado no dia 9 e terá valor de R$ 2 mil (soma de duas parcelas). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor do benefício será creditado diretamente na conta poupança social digital, que deve ser aberta automaticamente no nome do beneficiário.

O benefício social para os caminhoneiros foi liberado após a aprovação da nova PEC (Proposta de Emenda à Constituição), que autoriza o gasto acima do teto nas vésperas das eleições. Com isso, o pacote aprovado tem um custo previsto de R$ 41,25 bilhões.

Segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), órgão responsável pelo cadastro dos caminhoneiros, mais de 870 mil trabalhadores devem ser beneficiados com o valor do auxílio.

Além dos caminhoneiros, a nova medida também ampliou o valor do Auxílio Brasil em R$ 200, assim como aprovou a duplicação do Auxílio Gás, quel passará para o valor de R$ 110 durante o mês de agosto.

Pagamento do Auxílio Taxista

O Ministério informa que, “é importante esclarecer que o mero cadastramento dos taxistas não garante o pagamento do Benefício Taxista. Os dados enviados pelos entes municipais e distrital serão analisados pela Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social) para identificação dos profissionais elegíveis”.

As duas primeiras parcelas, referentes aos meses de julho e agosto, serão pagas juntas no dia 16 de agosto. Já no dia 30 deste mês, será pago o auxílio taxista para os beneficiários de cidades que as prefeituras perderam o primeiro prazo para envio de dados dos trabalhadores.

Os motoristas que estiverem com o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) pendente de regularização com a Receita Federal, não poderão receber o valor do benefício. Além disso, ele não poderá ser pago acumulado com o auxílio caminhoneiro. Mais informações sobre o Auxílio Taxista podem ser consultadas no aplicativo do Caixa Tem, disponível para Android e iOS.