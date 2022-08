Veja a lista de auxílios que o Governo pretende pagar em agosto

O mês de agosto começou e ele trouxe com ele uma série de novidades sobre os programas sociais do Governo Federal. De acordo com as informações oficiais, há a previsão de pagamentos de ao menos quatro projetos sociais, entre eles há dois novos.

Lembre-se que não é necessário se inscrever em nenhum dos programas sociais listados abaixo. O Ministério da Cidadania explica que o processo de seleção acontece de forma automática. O Governo Federal se baseia em bases de dados já existentes, para decidir quem é que pode fazer parte da folha de pagamentos do projeto social. Veja a lista.

Auxílio Brasil

quem recebe: segundo as informações do Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil do Governo Federal é pago para as pessoas que estão com o cadastro ativo e atualizado no Cadúnico. Além disso, é necessário estar em situação de extrema-pobreza. Quem está em condição de pobreza também tem direito ao benefício desde que resida com uma gestante ou um menor de 21 anos.

qual é o valor: o valor do benefício neste mês de agosto será de R$ 600. Trata-se de um patamar mínimo, ou seja, alguns cidadãos podem ganhar mais do que este piso. Em agosto, o Governo Federal aplica um aumento de R$ 200 em relação aos R$ 400 que eram pagos até julho deste ano.

quando começa: Em agosto, o Governo Federal decidiu antecipar os repasses do programa social para a primeira quinzena do mês. Veja abaixo:

9 de agosto: Usuários com NIS final 1

10 de agosto: Usuários com NIS final 2

11 de agosto: Usuários com NIS final 3

12 de agosto: Usuários com NIS final 4

15 de agosto: Usuários com NIS final 5

16 de agosto: Usuários com NIS final 6

17 de agosto: Usuários com NIS final 7

18 de agosto: Usuários com NIS final 8

19 de agosto: Usuários com NIS final 9

22 de agosto: Usuários com NIS final 0

Vale-gás Nacional

quem recebe: para ter direito ao vale-gás nacional é necessário ter um cadastro ativo e atualizado no Cadúnico, ou ao menos fazer parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além disso, também é necessário ter uma renda per capita de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 606. Mesmo quem atende a todas as regras, ainda precisa esperar pela seleção do Ministério da Cidadania.

qual é o valor: em agosto, o Governo deve dobrar o valor dos pagamentos do programa vale-gás nacional. Até aqui, o Planalto estava repassando uma média de R$ 50 por família. O saldo de agosto ainda não foi oficialmente divulgado, mas pode chegar a R$ 120.

quando começa: o calendário do vale-gás nacional é basicamente o mesmo usado pelo Auxílio Brasil. Basta ver os dados acima para confirmar qual é o seu dia de recebimento. Em agosto, os usuários recebem o benefício a partir do dia 9.

Pix-Caminhoneiro

quem pode receber: para fazer parte da folha de pagamentos do pix-caminhoneiro, os motoristas precisam ter cadastro ativo e atualizado no sistema da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Além disso, também é necessário ser um caminhoneiro autônomo. Os microempreendedores individuais, por exemplo, poderão ser selecionados.

qual o valor: o Governo Federal decidiu que cada caminhoneiro vai ganhar uma espécie de voucher de R$ 1 mil a partir de agosto até o final deste ano. Serão seis repasses, com os dois primeiros sendo pagos de uma só vez já na primeira liberação.

quando começa: Assim como o Auxílio Brasil e o vale-gás nacional, o Pix Caminhoneiro também começa os seus pagamentos no próximo dia 9 de agosto. Entretanto, o projeto segue um calendário próprio. Veja abaixo:

1ª Parcela: 9 de agosto;

2ª Parcela: 9 de agosto;

3ª Parcela: 24 de setembro;

4ª Parcela: 22 de outubro;

5ª Parcela: 26 de novembro;

6ª Parcela: 17 de dezembro.

Auxílio-taxista

quem recebe: segundo o Governo Federal, para receber o auxílio-taxista o cidadão precisa estar dentro da lista de envio das prefeituras junto ao Ministério da Cidadania. Os envios estão acontecendo desde a última semana.

qual é o valor: o Ministério do Trabalho ainda não divulgou o valor exato dos pagamentos do programa social. Segundo a pasta, o patamar só será definido depois da definição do número de usuários beneficiados. De toda forma, a expectativa é de que o saldo seja de R$ 1 mil até o final deste ano.

quando começa: ao contrário dos demais programas sociais, o auxílio-taxista fará pagamentos um pouco mais tarde. A primeira liberação está marcada para o dia 16 de agosto. Veja no calendário abaixo:

1ª Parcela: 16 de agosto

2ª Parcela: 16 de agosto

3ª Parcela: 24 de setembro

4ª Parcela: 22 de outubro

5ª Parcela: 26 de novembro

6ª Parcela: 17 de dezembro