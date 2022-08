Veja como usar chaves e QR Code para pagamentos via Pix

O Pix, solução de pagamentos do Banco Central (BC), é uma febre entre os brasileiros. A ferramenta é utilizada para pagamentos à vista, bastando o usuário ter saldo disponível em sua conta digital ou tradicional.

Por meio dele, o cidadão consegue enviar ou receber dinheiro através de chaves, que podem ser dados pessoas físicas e jurídicos ou por QR Code, muitas vezes utilizados em estabelecimentos comerciais.

Além disso, é importante lembrar que o funcionamento do Pix é de 24 horas por dia, todos os dias da semana incluindo feriados nacionais. Veja como usar a ferramenta a seguir.

Como fazer pagamentos pelo Pix usando as chaves?

Na prática, no campo de “chave Pix” no aplicativo do seu banco, informe a chave concedida pela pessoa que receberá o dinheiro. Ela pode ser um endereço de e-mail, telefone, CPF ou um número aleatório.

Lembrando que para você usar a ferramenta será necessário ter cadastrado uma chave Pix com antecedência. É importante que essa chave seja diferente de outra que você já tenha cadastrada em um outro aplicativo de banco.

Em suma, as pessoas físicas podem cadastrar até 5 chaves, enquanto as jurídicas, até 20 chaves. As transferências são gratuitas para pessoas físicas e, em alguns casos, podem ser cobradas de pessoas jurídicas.

Como fazer pagamentos pelo Pix usando QR Code?

Já para usar o Pix com pagamento via QR Code, será necessário um celular para ler o QR Code ou código de barras disponível na conta. Esta é a melhor forma de pagamentos de tarifas públicas, impostos e boletos como das contas do dia a dia.

No mais, além da opção de chaves ou leitura de QR Code e código de barras, também é possível fazer pagamento via TED, informando os dados bancários da pessoa que vai receber o dinheiro.

Pix recorrente do Nubank

Clientes do Nubank podem agendar transações via PIX para chaves utilizadas com recorrência. A nova funcionalidade da fintech foi liberada e está disponível para usuários Android e iOS.

Inicialmente, o Pix Recorrente só terá frequência mensal. Portanto, só será possível agendar uma transação para cada chave recorrente ao mês. A novidade está sendo liberada de forma gradual, então pode ser que demore chegar até você.

Segundo o banco digital, a intenção é que o recurso traga mais praticidade aos clientes. “O Pix Recorrente é mais uma inovação que implementamos à nossa conta digital e à conta PJ para darmos a eles ainda mais tempo para que se dediquem a outras atividades, tendo a garantia de que suas transferências serão feitas com segurança e dentro do prazo que precisam”, explicou o gestor líder da Conta do Nubank, Arthur Valadao.