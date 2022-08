Veja como usar o granito branco na sua casa

Você sabe como usar o granito branco na sua casa e conferir ainda mais elegância e sofisticação para qualquer tipo de ambiente? É exatamente disso que iremos falar hoje, com dicas especiais para que sua casa fique ainda mais linda.

O granito é uma pedra já famosa, e que todos nós já ouvimos falar. Diversos itens dentro de uma casa podem se beneficiar com a pedra de granito em sua composição.

Entretanto, é preciso saber usar essa pedra, de forma que fique bem e que converse adequadamente com o restante da sua decoração. Acompanhe a seguir.

Por que usar o granito branco em sua casa?

O granito é uma peça que agrega muito valor em qualquer ambiente e que tem usos muito interessantes. Uma coisa que se deve deixar claro logo de cara, é que o granito é uma pedra natural e extremamente resistente.

Sendo assim, se torna uma opção ideal para diversos locais em que há muita movimentação de pessoas. Por sua resistência, pode ser uma opção melhor do que o mármore, por exemplo, já que aguenta peso e tráfego.

Além de tudo, o granito branco se apresenta em diversas formas diferentes. Esse é um fator que chama muita atenção e que acaba sendo uma vantagem muito bacana, já que permite acompanhar a decoração que você quer fazer.

Com diversos tipos de desenhos e manchas na pedra, graças ao tipo de formação que teve, fica até difícil escolher a sua. Acompanhe a seguir essas dicas incríveis e conheça os tipos mais usados desse tipo de pedra.

Tipos de granito branco principais

O granito branco se apresenta em diversos tipos de modelos. Abaixo, separamos então aqueles que são os mais utilizados e conhecidos. Dessa forma você consegue ter uma ideia geral de como pode aproveitar esses itens em sua casa. Confira.

Branco siena

Um dos granitos mais populares dentre as opções de branco é justamente o siena. Ele possui grãos mais escuros separamos de forma praticamente igual, e fica bem mais claro depois de aplicado.

Itaúnas

Sendo uma boa opção para dentro ou fora de casa, o granito branco Itaúnas é bem parecido com a pedra de mármore. Ele tem um tom mais puxado para o bege, e tem pontos verdes e avermelhados.

Polar

É uma opção de granito muito mais cara do que as outras apresentadas. Sua coloração é branca e conta ainda com manchas cinzas e pretas, bem espaçadas entre si.

Marfim

Esse modelo de granito tem o fundo esverdeado, além disso, conta com pequenas manchas em sua extensão. Tem muito menos manchas do que os outros tipos de granitos que apresentamos.

Aqualux

É uma das formas mais homogêneas de granito branco, por conta das manchas com a cor bem parecida com a parte de base desse tipo de pedra.

Como usar o granito branco em sua casa

O granito branco é uma pedra extremamente versátil e que serve para utilizar qualquer espaço de sua casa. Fica bem em bancadas de banheiro ou mesmo na pia ou a bancada de refeições.

Uma das vantagens desse tipo de pedra, é que até mesmo serve para usar como piso, ficando linda em diversos tipos de ambientes.

Vale lembrar que é importante tratar de realizar a impermeabilização da sua pedra, para evitar que se tenha problemas de manchas com a absorção de líquidos.

Fazendo esse processo de forma correta, você consegue ter uma durabilidade muito mais longa no granito branco, lembrando que ele é muito suscetível a manchas até mesmo por conta de sua coloração mais clara.

Granito branco é caro?

A pedra tem sim valor elevado, até mesmo porque se trata de uma pedra natural e que tem diversos tipos de nuances e colorações diferentes. Sendo assim, vale a pena fazer uma pesquisa de preços na sua região.

Entretanto, pode ser uma opção mais em conta do que o mármore e com uma durabilidade muito maior. Essa pedra, com os cuidados necessários, pode durar anos e garantir então um revestimento impecável.

Viu como o granito branco pode ser uma excelente opção para você? Basta apenas escolher a cor favorita e deixar sua casa ainda mais requintada e bonita.