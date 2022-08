Veja detalhes da restituição desta quarta, 31

A Receita Federal está pagando nesta quarta-feira (31) o quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2022. Segundo as informações oficiais, mais de 4,4 milhões de brasileiros estão aptos ao recebimento do saldo a partir de hoje. Ao todo, estima-se que a liberação para esta fase tenha chegado ao montante de R$ 6 bilhões.

Deste total, a Receita Federal fez uma divisão por grupos. R$ 265 bilhões são destinados aos contribuintes que possuem prioridade legal. Estamos falando de 7.855 cidadãos com mais de 80 anos de idade, 60.575 entre 60 e 79 anos, 5.514 com algum grau de deficiência física e/ou mental, além de 25.854 cuja maior fonte de renda é o magistério.

RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2022 DATAS OFICIAIS

1º lote – 31 de maio (pago)

2º lote – 30 de junho (pago)

3º lote – 29 de julho (pago)

4º lote – 31 de agosto (pago hoje)

5º lote – 30 de setembro

Além deste grupo prioritário, também poderão receber as pessoas que não se encaixam em nenhum destes casos. São cidadãos não prioritários que enviaram as suas declarações até o último dia 30 de maio. A Receita Federal explica que o quanto mais antecipadamente um cidadão envia a sua documentação, maiores as chances de receber uma restituição mais cedo.

Nesta quarta-feira (31), também estão sendo liberadas as restituições para as pessoas que caíram na malha fina em anos anteriores, e que depois acertaram as contas com o fisco. São os chamados lotes residuais. Para estes cidadãos e para todos os outros, a consulta já está oficialmente liberada desde a última semana.

Este é o penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda neste ano de 2022. A quinta e última rodada será liberada no dia 30 de setembro. Em todos os casos, independente do grupo e data do recebimento, o valor da restituição do Imposto de Renda terá correção de 3,05% pela Selic, que é a taxa básica de juros.

RECEITA FEDERAL CONSULTA: Como fazer a consulta?

Como dito, qualquer cidadão pode fazer uma consulta para saber se vai receber a restituição neste lote, ou se será preciso esperar um pouco mais. Vale sempre lembrar que nem todo mundo que fez a declaração pode receber uma restituição.

De todo modo, o cidadão pode verificar se o seu nome está ou não na lista sem precisar sair de casa. Uma das maneiras é visitar o site oficial da Receita Federal na internet. Certifique-se de conferir se o endereço é mesmo o oficial antes de inserir seus dados.

Existem ainda outras opções. O cidadão pode fazer a consulta através de aplicativos oficiais da Receita Federal na internet. As aplicações são gratuitas e são compatíveis com celulares Android e iOS. Quem já tem o app no celular, deve atualizar o sistema.

RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA 2022: Como a restituição é paga?

De acordo com informações da Receita Federal, a restituição é paga nas contas que os contribuintes informaram no momento da declaração do Imposto de Renda. A transferência também pode ser feita através do sistema de Pix.

Declarações que apresentaram algum tipo de inconsistência não terão a restituição liberada agora, e só serão depositadas depois que cidadão corrigir os dados, ou mesmo comprovar que a declaração enviada está de fato correta.

Caso o indivíduo ainda tenha dúvidas específicas sobre a sua situação, é importante consultar o portal e-CAC. Na plataforma, é possível saber o status de sua declaração, além de descobrir se ficou alguma pendência ou se sua declaração caiu na malha fina.