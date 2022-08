veja dicas para otimizar o processo

Além da limpeza pesada realizada periodicamente, é preciso fazer uma faxina no banheiro com mais frequência, exatamente para otimizar o processo em cada lavagem. Afinal, quanto mais higienizado o cômodo for, mais rápida será a próxima vez.

Por isso, existem alguns métodos que podem ser eficazes para atingir este objetivo. Consequentemente, proporcionando mais tempo para o exercício de outras tarefas domésticas. Ou até mesmo para o próprio lazer, dependendo da rotina de cada um.

Confira como otimizar o processo da faxina no banheiro

Nesse sentido, o primeiro passo é reservar momentos da agenda para cuidar desse cômodo, com o intuito principal de evitar o acúmulo de sujeira. Uma vez que, quando essas pequenas impurezas se condensam, qualquer um fica sobrecarregado no dia da limpeza.

Além do mais, é interessante não deixar paredes e pisos para depois. Ou seja, o ideal é intercalar com uma faxina no banheiro posteriormente. Pois, isso pode encrustar o material e fazer com que as dicas para otimizar o processo sejam menos efetivas.

Uso de borrifador

De início, uma boa recomendação é se utilizar de frascos com água e vinagre para espirrar no box toda vez que terminar o banho, além, claro, da parede da parte de dentro. Aliás, esse hábito é essencial para que a gordura corporal liberada não forme crostas e prejudiquem a otimização de tempo da faxina.

Sendo assim, essa dica é excelente para entender a necessidade da mudança de comportamento. Isso porque a ideia de economizar o tempo no processo da faxina no banheiro é exatamente colocar em prática o velho bordão sobre “manter sempre limpo”.

Acessibilidade

Além do mais, é muito mais provável que alguém lave, por exemplo, uma pia com mais frequência, ainda mais se tiver um desinfetante numa prateleira a frente. Por isso, o ideal é não mantê-lo guardado dentro de um armário remoto ou em outra região da casa.

Isto é, a indicação é que esse produto se mantenha acessível a todo momento, seja para passar um pano no espelho. Assim como, até mesmo para jogar diretamente no vaso sanitário após o usar, o que, inclusive, é o que deve ser feito rotineiramente como parte dessa dica.

Lenços umedecidos ou de microfibra para fazer faxina no banheiro

Aqui, a relação com o tópico anterior é bem íntima, pois a ideia é que os lenços sejam colocados ao lado na pia para que, em todas as manhãs, a cuba do cômodo seja limpa. Assim, os resíduos restantes serão quase inexistentes quando chegar o dia de fazer o asseamento mais pesado.

Ainda, é possível aproveitar a situação e já limpar o espelho, mas somente com uma água morna e o pano de microfibra. Para isso, o ideal é realizar movimentos “em S”, com o intuito de acumular a sujeira apenas nos cantos. Desse modo, facilitando a retirada dos resíduos tanto no momento quanto posteriormente.

Uso da escova de higienização

Para mais, outra recomendação fundamental para otimizar o processo da faxina no banheiro é deixar a escova de higienização secar do lado de fora antes de colocar no seu devido lugar. O motivo disso é que ela pode molhar o cômodo continuamente. Assim, estimular a proliferação de microrganismos dependentes de umidade.

Também, é possível a deixar marinando em uma mistura com vinagre branco ou de álcool, com água e sabão neutro, para que ela fique descontaminada e desinfetada por mais tempo. Portanto, evitando a necessidade de lavagem em todo dia de faxina.

Atenção às toalhas

O mais importante dessa recomendação é compreender que os panos úmidos, geralmente, exalam um odor bem característico. O qual, quando em ambientes mais fechados, podem se tornar desagradáveis, deixando todo o local mal cheiroso.

Desse modo, é preciso que as toalhas sejam colocadas para secar no varal, em um lugar com uma maior circulação de vento. E então, apenas depois, sejam repostas para dentro, deixando o ar com um melhor cheiro mesmo nos dias do asseamento pesado.

A organização também influencia em otimizar o processo da faxina no banheiro

Por fim, temos que, sim, a manutenção de um espaço bem organizado é um facilitador de qualquer tarefa doméstica. Com isso, é essencial se utilizar da máxima de “cada coisa tem o seu lugar” para que itens sempre fiquem na ordem.

Dessa forma, é crucial que as escovas de dentes, os sabonetes, os shampoos e condicionadores, os papéis higiênicos etc., tenham a sua própria zona. Assim, será mais simples otimizar o processo da faxina no banheiro, dado que, literalmente, não será necessário arrumar nada, apenas higienizar o recinto.