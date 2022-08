veja o novo grupo que recebe R$ 600 hoje (19)

A partir desta quinta-feira (19), a Caixa Econômica Federal paga aos beneficiários as parcelas de agosto, para quem possui o Número de Inscrição Social (NIS) de final 9. O valor atual do benefício é de no mínimo R$ 600 e deve se manter até dezembro, segundo a emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional.

O atual valor para o Auxílio Brasil foi instituído na PEC Kamikaze, esta também foi responsável por incluir cerca de 2,2 milhões de famílias no programa. Deste modo, atualmente o programa atende mais de 20 milhões de pessoas.

O programa segue o modelo de pagamento do antigo Bolsa Família, que pagava seus beneficiários nos últimos 10 dias úteis do mês. Contudo, durante o mês de agosto o pagamento foi adiado, para o período do dia 9 a 22 de agosto. Os demais meses voltarão a ser pago como de costume.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil

Para saber mais informações sobre o benefício social, é possível acessar dois aplicativos, o Auxílio Brasil e o Caixa Tem, neles é possível saber sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição de parcelas. O app do Auxílio Brasil foi desenvolvido especialmente para o programa social, enquanto o da Caixa Econômica Federal é utilizado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Veja a seguir o calendário de pagamento do Auxílio Brasil para o mês de agosto:

NIS 1: 09 de agosto;

NIS 2: 10 de agosto;

NIS 3: 11 de agosto;

NIS 4: 12 de agosto;

NIS 5: 15 de agosto;

NIS 6: 16 de agosto;

NIS 7: 17 de agosto;

NIS 8: 18 de agosto;

NIS 9: 19 de agosto;

NIS 0: 22 de agosto.

Também é possível consultar informações através dos portais de atendimento nos números 121, do Ministério da Cidadania e 111 da Caixa Econômica Federal. É importante ressaltar que o atual valor de R$ 600 não é fixo, o benefício voltará aos R$ 400 no início de 2023, podendo ser alterado novamente caso a nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada.

O Auxílio Brasil possui três benefícios básicos e seis complementares, ele pode ser alterado caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas, científicas ou acadêmicas. Para acessar os benefícios extras, as famílias devem ter renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e até R$ 200, em condição de pobreza.

Auxílio Taxista

A Caixa também iniciou o pagamento dos benefícios emergenciais que serão pagos até o final do ano, o Auxílio Taxista e o Auxílio Caminhoneiro. O Auxílio taxista foi pago na última terça-feira (16), sendo pago de maneira dupla, no valor de R$ 2 mil.

O programa beneficia cerca de 245 mil trabalhadores. Os benefícios emergenciais vieram junto da nova emenda à constituição. Sendo que esta proposta veio em meio ao grande aumento dos combustíveis que ocorreu durante os anos de 2021 e 2022.

O Auxílio Taxista tem o valor de R$ 1 mil e deverá ser mantido até dezembro deste ano, assim como o prazo para o Auxílio Caminhoneiro. Assim como o Auxílio Brasil, os valores do benefício serão depositados automaticamente nas contas poupança sociais digitais e poderão ser movimentados através do aplicativo do Caixa Tem. O aplicativo está disponível para as versões Android e iOS.