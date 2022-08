Veja quais são as dicas infalíveis para gastar menos no cartão de crédito

O cartão de crédito é um grande facilitador quando utilizado com responsabilidade pelos usuários. Quando isso não ocorre, pode trazer grandes prejuízos financeiros, como é o que acontece atualmente com milhões de brasileiros. A maior parte das pessoas que se encontram com dívidas tem como seu maior vilão o cartão de crédito.

Por diversas vezes, ocorre que o cartão de crédito acaba sendo utilizado de forma descontrolada e irracional pelos brasileiros. Esse descontrole acaba levando milhões de pessoas a ficarem com a sua conta bancária no vermelho.

Gaste menos no seu cartão de crédito ao seguir essas dicas

Para evitar ficar com o seu nome sujo e ter de renegociar essas dívidas, gerando assim grandes problemas financeiros, é preciso ter muita consciência antes de utilizar o cartão de crédito.

A primeira dica que pode ajudar muito brasileiros no controle das finanças é anotar tudo o que se está gastando. Este é o princípio básico para ter uma vida financeira saudável, e separar um caderninho com todas as anotações dos seus gastos vai tomar apenas minutos do seu dia e será muito importante.

Nesse caso, podem ser anotadas as despesas maiores e que para muitas pessoas são fixas, como o aluguel, conta de luz, conta de água, Internet e os gastos com alimentação. Estas geralmente são despesas obrigatórias, o que faz com que seja necessário ter uma maior prioridade.

Evite deixar o limite muito alto

Um limite alto no cartão de crédito pode ser algo que cresce o olho de muitos e que acaba gerando um maior risco aos gastos descontrolados. O que é preciso entender é que se aquele valor não condiz com a sua renda, o melhor é limitar apenas para o que se tem condições de gastar e que reflete o salário mensal.

Além de ser importante evitar um limite muito alto, é essencial ter um cartão de crédito que cobre a anuidade. Hoje em dia isso é visto mais do que um gasto desnecessário, até porque a maioria dos cartões já oferecem essa isenção de anuidade, até mesmo para quem está com o nome sujo.

Também é possível observar diversos bancos que anulam esse tipo de cobrança, como no caso de se gastar valores baixos no cartão de crédito todo mês. Em alguns casos, essa isenção acontece a partir de R$ 100.

Não tenha muitos cartões

Assim como também não é recomendado ter muitas contas em bancos, o mesmo vale para cartão de crédito. Isso indica que ter muitos cartões pode elevar os riscos para se perder o controle financeiro, não importando qual seja o seu limite e os benefícios que forem oferecidos.

O mais recomendado é que você tenha no máximo dois cartões de crédito, e um deles precisa ser reservado apenas para utilizar em casos de exceções. Outra dica bastante válida é que o limite do seu cartão não deve ser de mais do que 50% da sua renda. Exemplo: R$ 4.000 de salário, seu cartão de crédito não deve ser de mais de R$ 2 mil de limite.