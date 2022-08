Veja quando será o próximo pagamento!

A partir do dia 9 de agosto, começa a nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil, referente ao mês de agosto. Com a nova medida provisória, o benefício terá um aumento de R$ 200, passando de R$ 400 para R$ 600 a partir deste mês, durando até dezembro de 2022. Além disso, o Governo Federal pretende zerar a fila de espera do programa.

Os pagamentos do Auxílio Brasil seguirão o modelo do antigo programa Bolsa Família, que pagava seus beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. A ordem das datas de pagamento seguem como base o último digito do Número de Inscrição Social (NIS).

O novo pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 iniciará no dia 9 de agosto e será mantido até o pagamento de dezembro.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil

O pagamento do benefício é realizado pela Caixa Econômica Federal e segue a lista gerenciada pelo Ministério da Cidadania. A pasta divulgada informa também que é mensalmente realizada a revisão dos bancos de dados de beneficiários, a fim de incluir novas famílias à lista de pagamento.

Veja a seguir o calendário de pagamento do Auxílio Brasil para o mês de agosto:

Final do NIS Data do pagamento 1 09/08 2 10/08 3 11/08 4 12/08 5 15/08 6 16/08 7 17/08 8 18/08 9 19/08 0 22/08

A nova ampliação de inscritos no programa teve seu início em dezembro do ano passado e seguirá até garantir a inclusão de novos membros, substituindo quem recebe o benefício indevidamente, ou quem tenha deixado de fazer parte do perfil do programa.

Devido a este fato, não é necessário realizar um recadastramento do Auxílio Brasil. Basta apenas que o beneficiário mantenha seus dados do CadÚnico para continuar recebendo o benefício.

Como se cadastrar no benefício?

O programa social não possui uma base de dados cadastrais própria, ou seja, não há como se cadastrar diretamente no Auxílio Brasil. Com isso, quem cumprir os requisitos de participação deve previamente se inscrever e manter os dados atualizados nos centros de atendimento do CadÚnico.

É com as informações do Cadastro Único que o Ministério da Cidadania seleciona quem está apto ou não a receber os valores do benefício. Ao realizar o cadastro no sistema, primeiramente é necessário escolher um representante da família para ir até um ponto de atendimento do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), em que é preciso levar um documento de identificação de cada membro da família.

Os beneficiários do Auxílio Brasil poderão receber o benefício por meio de contas bancárias digitais criadas para receber o Auxílio Emergencial. Esta é a mesma conta em que recebiam anteriormente o Bolsa Família, no caso dos beneficiários que migraram do programa social antecessor do atual. O pagamento também poderá ser realizado em contas criadas no aplicativo Caixa Tem ou em outras informadas no ato do cadastramento do CadÚnico.

Pode receber o benefício quem já estiver com cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que viva em situação de extrema pobreza, com renda familiar mensal de até R$ 105 por pessoa.

Além disso, também recebe o Auxílio Brasil quem for de família pobre, com renda familiar mensal de no máximo R$ 210 por pessoa. Isso só ocorre se a família for composta por gestantes, mães que amamentam ou menores de 21 anos com educação básica completa, ou cursando.