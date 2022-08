veja quem vai poder receber

Hoje nós vamos falar sobre a nova fase do Auxílio Brasil. Esse programa tem ajudado milhares de brasileiros a ter um fôlego no fim do mês, com o mercado e as contas.

Com a chegada do mês de agosto, o programa inicia uma nova fase. Portanto, muitas dúvidas podem surgir para os cidadãos, a respeito de quem irá receber.

A seguir, trouxemos algumas informações importantes sobre o assunto. Então, fique conosco até o final e saiba mais.

O que é o Auxílio Brasil?

Criado pelo atual governo em novembro de 2021, o Auxílio Brasil substituiu o antigo Bolsa Família, projeto das gestões passadas. Sendo assim, o objetivo do programa é ajudar pessoas em extrema pobreza ou na linha da pobreza, com renda de até 105 reais por pessoa.

O auxílio é uma medida de transferência de renda, para que a população tenha acesso a serviços básicos, como alimentação e saúde. Inicialmente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, havia anunciado que as parcelas seriam de 300 reais. Em seguida, o valor passou a ser de 400 reais. Então, agora, nessa nova fase, a expectativa é que os beneficiários comecem a receber 600 reais por mês.

Apesar de servir como um grande apoio para a população em situação de vulnerabilidade, é necessário preencher alguns requisitos para ter direito ao Auxílio Brasil, e é sobre isso que falaremos no próximo. Confira a seguir.

Quem tem direito de receber o Auxílio Brasil?

Como vimos anteriormente, o Auxílio Brasil é um programa do Governo Federal de transferência de renda. Ou seja, ele garante o acesso da população mais pobre do país, a uma maior segurança alimentar, bem como a outros quesitos básicos, como saúde e uma maior dignidade.

Para ter direito ao benefício, a família precisa se enquadrar em alguns requisitos, são eles:

Ter uma renda mensal que não ultrapasse os valores de 105 reais a 210 reais, por pessoa. Aliás, estes valores são correspondentes ao atestado de extrema pobreza e situação de pobreza, respectivamente;

Ter gestantes, puérperas, crianças ou adolescentes com menos de 21 anos;

Constar na base de dados do Cadastro Único do Governo Federal.

Se você cumpre todas as exigências, se encaminhe até o Cras de sua cidade. Para isso, leve todos os seus documentos, bem como os de todas as pessoas que moram com você.

Faça seu cadastro e agende uma visita dos assistentes sociais. Eles irão até sua casa para obter mais informações a respeito de sua família e de sua situação.

Feito isso, é só aguardar o comunicado, para saber se você foi aprovado como beneficiário.

Nova fase do Auxílio Brasil. Quando inicia?

Agora você já sabe mais a respeito do programa, e o que é preciso para se cadastrar e receber o benefício, é hora de saber mais sobre a sua nova fase, que começa esse mês.

Segundo o Governo Federal, a partir do dia 9 de agosto, os beneficiários com o NIS (Número de Inscrição Social) com o final 1 já poderão sacar o auxílio.

O calendário deve funcionar da seguinte forma:

Dia 09/08: os NIS com final 1 receberão o benefício;

A cada dia, contará o próximo número e assim sucessivamente;

Até o dia 22/08, quando os beneficiários com NIS final 0 terão o valor creditado para saque, todos os beneficiários receberão o Auxílio Brasil.

Você pode encontrar o número de seu NIS no cartão social ou na primeira página de sua Carteira de Trabalho.

De quanto será a parcela do Auxílio nessa nova fase?

Como vimos anteriormente, o presidente da República havia anunciado que o valor do Auxílio Brasil seria de 300 reais, no entanto os beneficiários estavam recebendo 400 reais até então.

Contudo, para essa nova fase, estima-se que os beneficiários passem a receber parcelas de 600 reais.

Segundo o porta-voz do Governo Federal, a previsão inicial é de que todas as pessoas que têm direito ao programa recebam o valor até Dezembro deste ano. Como estamos em ano eleitoral, e a partir de Janeiro a presidência pode ser ocupada por outro presidente, o futuro do programa é incerto.

Por isso, é necessário aguardar novas informações, vindas de Brasília para ter certeza de como o programa irá ficar a partir de 2023, se haverá mudanças ou não.

Gostou de saber mais sobre a nova fase do Auxílio Brasil? Então, pesquise mais a respeito e se informe se você tem direito de receber o benefício!