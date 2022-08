Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance, já que a Verisure oferece oportunidades para área comercial. A empresa, que é especializada em soluções de alarmes monitorados, anunciou a abertura de 132 novos postos de trabalho para os cargos de vendedor externo e assistente comercial.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das posições devem ter, pelo menos, o Ensino Médio completo, além de CNH Ativa. Algumas vagas exigem, ainda, que o candidato tenha veículo próprio. Embora não exija experiência anterior, a empresa busca profissionais com soft skills como: postura ativa, dinamismo, pró-atividade, boa capacidade de comunicação e influência, resiliência, boa capacidade de negociação, foco em resultado e habilidade para trabalhar em equipe.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a remuneração variável sem limite, além de acesso a treinamentos contínuos em técnicas de vendas associadas ao negócio. A empresa informa, ainda, que possui um plano de desenvolvimento de carreira na área Comercial, que é baseado na meritocracia e foi desenhado para que os profissionais sejam reconhecidos e possam se desenvolver internamente, assumindo cargos de liderança.

Como se candidatar

Os interessados podem se candidatar por meio do link: https://vagas.verisure.com.br. Não há data limite para candidatura, de modo que as vagas permanecerão disponíveis até o preenchimento completo.

Sobre a empresa

Líder no setor de Sistemas de Segurança, cujo posicionamento esta focado em soluções tecnológicas inovadoras, na conectividade dos sistemas e na experiência do cliente, a Verisure está presente em mais de 16 países ao redor do mundo.

Com uma história que remonta de 20 anos atrás, a empresa está em plena expansão e transformação tecnológica.