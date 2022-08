Vestibular 2022/2: UEG divulga lista de selecionados para correção da Redação

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou nesta quarta-feira, dia 17 de agosto, a lista de candidatos selecionados para a correção da prova de redação do Vestibular 2022/2. Os candidatos podem consultar a relação de classificados para essa etapa no site do Núcleo de Seleção.

Além disso, a UEG publicou também hoje (17) as respostas aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar e as notas de corte do Vestibular 2022/2.

A publicação do resultado preliminar está previsto para o dia 31 de agosto. Os candidatos poderão interpor recursos nos dias 1º e 2 de setembro. O resultado final do Vestibular 2022/2, com a lista da 1ª chamada, será publicado no dia 12 de setembro de 2022.

Sobre o Vestibular 2022/2

A UEG aplicou as provas do no dia 7 de agosto, no período das 13h10 às 17h10. Os locais de prova foram nas cidades de Anápolis, Ipameri, Itumbiara, Goiânia, Palmeiras de Goiás, Quirinópolis e São Luís de Montes Belos.

De acordo com o edital, as provas do Vestibular 2022/2 foram compostas por 52 questões objetivas de múltipla escolha sobre as disciplinas ministradas no ensino médio e por uma redação.

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UEG para o Vestibular 2022/2 é de 450 vagas para 11 cursos de graduação de diversas áreas.

A UEG reserva parte das vagas segundo estabelece a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/12). Desse modo, há vagas específicas para alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de educação básica, com recorte de renda e percentual para negros, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD). Além disso, a UEG oferta também vagas suplementares para quilombolas.

Acesse o site da UEG para mais informações.

