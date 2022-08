Vestibular 2023 e PAS 2022: UEM informa período para pedidos de isenção da taxa

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgou o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular e do Processo de Avaliação Seriada (PAS). De acordo com o cronograma, as solicitações devem ser feitas de 16 a 24 de agosto.

O documento estabelece ainda que os pedidos de isenção deverão ser feitos de forma virtual, por meio do site da instituição.

Segundo o edital, poderão pedir a isenção da taxa de inscrição os estudantes que forem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que são membros de família de baixa renda. A renda exigida é de até meio salário-mínimo por pessoa.

Vestibular

As inscrições para o Vestibular serão recebidas no período de 16 de agosto a 21 de setembro deste ano, por meio do site da UEM.

A aplicação das provas está marcada para o dia 12 de fevereiro de 2023. Conforme o cronograma, os candidatos poderão consultar as informações sobre os locais de prova a partir de 12 de janeiro. A prova contará com 50 questões objetivas sobre assuntos do ensino médio e com uma Redação.

PAS

O período de inscrição para o PAS 2022 será de 16 de agosto a 21 de setembro deste ano. As inscrições deverão ser feitas de forma virtual, por meio do site da universidade. A aplicação das provas do PAS 2022 está marcada para o dia 4 de dezembro de 2022, das 13h50 às 19h.

As provas do PAS contam com uma redação e com questões de Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, e Língua Estrangeira. A 3ª etapa conta também com questões de Conhecimentos Específicos.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFRB inicia período de inscrição do Processo Seletivo 2022 via Enem; saiba mais.