Vestibular 2023: Unicentro abre período para pedidos de isenção na segunda-feira (15)

A Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná (Unicentro) abre na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023. Conforme o edital, o prazo segue aberto até 22 de agosto.

Os interessados deverão fazer as solicitações exclusivamente on-line, por meio do site da Unicentro. De acordo com o edital, para pedir isenção da taxa, os candidatos devem se enquadrar nos seguintes pré-requisitos:

Não ter frequentado estabelecimento de ensino particular de Ensino Médio, exceto supletivo particular noturno;

Não possuir Curso Superior;

Não estar cursando Curso Superior;

Não estar com matrícula em Curso Superior trancada;

Não ter abandonado ou cancelado Curso Superior após ter efetuado matrícula.

A publicação do resultado dos pedidos está prevista para o dia 9 de setembro e será feita através do site da Unicentro.

Período de inscrição

Conforme o edital, as inscrições para o Vestibular 2023 serão recebidas de 21 de agosto a 14 de setembro, por meio do site da Unicentro. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos devem pagar a taxa de inscrição.

Provas

A aplicação das provas está marcada para o dia 6 de novembro, e terá duração de cinco horas. A avaliação será composta por questões sobre disciplinas ministradas no ensino médio.

As questões de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol) estarão presentes nas provas de todos os candidatos. Já as questões de Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia variam de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Obras literárias

As obras literárias exigidas são as seguintes: Inocência Visconde, de Taunay; A hora da estrela, de Clarice Lispector; Seminário dos Ratos, de Lygia Fagundes Telles; Sagarana, de Guimarães Rosa; Comédias para se ler na escola, de Luís Fernando Veríssimo; Dois em um, de Alice Ruiz; Rosa que está, de Luci Colin; Torto arado Itamar, de Vieira Júnior; Sagrada Esperança, de Agostinho Neto; e O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna.

Veja mais detalhes no site da Unicentro.

