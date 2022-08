Vestibular da Fuvest: principais informações sobre a redação

Vestibular da Fuvest: tudo o que você precisa saber sobre a redação da prova

A Fuvest, Fundação Universitária para o Vestibular, é uma organização responsável pela realização do vestibular da Universidade de São Paulo, a USP.

Você deve ter em mente que o vestibular é o alvo de milhares de vestibulandos brasileiros, o que faz com que ele seja extremamente concorrido e difícil.

Dessa maneira, se você deseja se destacar no vestibular, deve, com certeza, construir uma boa redação. E é justamente por isso que o artigo de hoje vai trazer dicas essenciais para que você domine a prova e consiga escrever o seu texto com facilidade.

Redação da Fuvest: como funciona?

Tenha em mente que redação é de muito importância na prova da Fuvest. Nesse vestibular, a prova de redação compõe 12,5% da pontuação total, uma quantia muito considerável.

Você deverá produzir um texto dissertativo-argumentativo. Porém, não é necessário que você apresente uma proposta de intervenção na sua conclusão, como acontece na prova de redação do ENEM, por exemplo. Você pode concluir o seu texto somente com um breve parágrafo resumindo tudo o que foi dito.

Não se esqueça de inserir repertórios pertinentes e criativos ao longo do seu texto. Os repertórios devem ser usados para sustentar os seus argumentos e agregar mais valor ao seu texto.

Por fim, devemos ressaltar também que a redação do vestibular da Fuvest deve possuir no mínimo 20 linhas e é proibido fugir do tema que foi proposto pela prova.

Vestibular da Fuvest: temas anteriores

Umas das melhores maneiras de se preparar para a prova de redação do vestibular da Fuvest é treinando muito. Para isso, é interessante que você use os temas das edições passadas do exame. Assim, você estará enfrentando uma situação real e que poderia ter acontecido com você.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe os temas das provas de redação da Fuvest dos últimos anos. Confira:

2016: Utopia

2017: Menoridade do homem

2018: Limites para a arte

2019: Passado/ presente

2020: O papel da ciência no mundo contemporâneo

2022: As diferentes faces do riso