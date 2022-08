Vestibular EaD 2022: UFVJM divulga resultado dos pedidos de isenção da taxa

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) liberou nesta quarta-feira, dia 17 de agosto, o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular para cursos da modalidade de Educação a Distância (EaD) 2022.

A consulta ao resultado deve ser feita a partir de busca com o número de CPF, através do site da Copese (Coordenação de Processos Seletivos).

De acordo com o edital do Vestibular EaD 2022, a UFVJM está ofertando isenção total e isenção parcial, com redução de 50% sobre o valor integral da taxa de inscrição. A universidade recebeu as solicitações no período de 26 de julho a 2 de agosto.

A isenção total é exclusiva para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Já a isenção parcial é ofertada pelo critério de renda, de modo que os solicitantes precisaram comprovar renda com o envio de todos os documentos indicados no edital.

Mesmo que obtenha a isenção total ou parcial, o candidato terá que se inscrever no processo seletivo no período indicado.

Período de inscrição

Conforme o edital, as inscrições para o Vestibular EaD 2022 serão recebidas no período de 24 de agosto a 13 de setembro. Os interessados devem se inscrever exclusivamente on-line, por meio do site da universidade.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 115,00, até o dia 14 de setembro.

Provas

A UFVJM vai aplicar as provas no dia 23 de outubro, das 8h10 às 12h30. O fechamento dos portões de acesso aos locais de prova será às 8h.

Conforme o edital, as provas contarão com conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio. Os conteúdos estão agrupados em blocos, conforme a distribuição do Exame

Nacional do Ensino Médio (Enem):

Bloco I – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);

Bloco II: Matemática e suas Tecnologias;

Bloco III: Ciências Humanas e suas Tecnologias: História e Geografia;

Bloco IV: Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia.

O edital indica ainda que os locais de prova serão nas seguintes cidades: Águas Formosas, Almenara, Araçuaí, Buritis, Brasília de Minas, Buritizeiro, Capelinha, Francisco Sá, Itamarandiba, Francisco Sá, Jaíba, Januária, Mantena, Minas Novas, Monte Azul, Nanuque, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, São João da Ponte, Pedra Azul, Taiobeiras, Teófilo Otoni e Turmalina.

Veja detalhes no edital.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

mbém UFAM libera resultado final da 3ª etapa do PSC 2022; saiba mais detalhes.