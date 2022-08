Vestibular Faculdades Oswaldo Cruz: como funciona?

Vestibular Faculdades Oswaldo Cruz: entenda como o processo seletivo funciona

O termo “Faculdades Oswaldo Cruz” é empregado para definir uma instituição de ensino superior privada e que é considerada um dos maiores complexos educacionais do país. O ponto de partida da instituição foi a fundação do Colégio Oswaldo Cruz, no ano de 1914, na cidade de São Paulo.

Devido ao grande número de cursos de graduação oferecidos pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos vestibulandos.

Ficou interessado e quer saber mais sobre a próxima edição do processo seletivo da Faculdades Oswaldo Cruz? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre as formas de ingresso na faculdade.

Vestibular Faculdades Oswaldo Cruz: vestibular tradicional

As Faculdades Oswaldo Cruz classificam, selecionam e admitem seus novos alunos por meio de diversas formas de ingresso. O vestibular tradicional é uma das principais delas.

A prova é formada por questões de múltipla escolha sobre diversos temas estudados ao longo do ensino médio e por uma redação.

Para essa modalidade, o candidato deverá fazer sua inscrição no site da instituição ou pessoalmente na sede da faculdade. Não há cobrança de taxa de inscrição e o local da prova será indicado no próprio comprovante de inscrição

Descubra mais informações no próprio site da instituição. Acesse: https://vestibular.oswaldocruz.br/ps2022-2sem/2fase/

Vestibular Faculdades Oswaldo Cruz: vestibular agendado

O vestibular agendado é outra forma de acesso e consiste na elaboração de uma redação. O agendamento do exame pode ser feito tanto no site quanto na sede da faculdade.

As provas são realizadas na sede da faculdade de segunda a sexta-feira. Além disso, a modalidade também não exige o pagamento de nenhum taxa de inscrição.

Da mesma maneira que o vestibular tradicional, o local da prova será informado no comprovante de inscrição.