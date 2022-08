Vestibular FAESA 2022/2: como funciona?

Vestibular FAESA 2022/2: descubra como funciona

A FAESA Centro Universitário, conhecida simplesmente como FAESA, é uma instituição de ensino privada que oferece mais de quarenta cursos cursos de graduação e vinte e um de pós-graduação.

Devido ao grande número de oportunidades oferecidas pelo centro universitário, não é de se surpreender que ela seja a meta de muitos estudantes.

Ficou interessado e quer saber mais sobre o vestibular da FAESA? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para entender como o processo seletivo da instituição funciona.

FAESA: prova agendada

Dentre as diversas modalidades de ingresso na FAESA, podemos citar a prova agendada. A modalidade acontece em um formato 100% online e o candidato pode fazer a prova da sua própria casa em um horário por ele escolhido.

Você pode realizar a sua inscrição e agendar a sua prova ainda no processo seletivo 2022/2 no próprio site oficial da FAESA. Acesse: https://conteudo.faesa.br/vest-faesa-prova-agendada-2022-2

FAESA: uso da nota do ENEM

Se você fez o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, então você não precisa fazer a prova do vestibular para começar a estudar na FAESA ainda em 2022. Isso porque, a análise da nota obtida pelo candidato na prova do ENEM é também uma das formas utilizadas pela instituição para selecionar os seus futuros alunos.

Para se inscrever, basta acessar o site: https://conteudo.faesa.br/vest-faesa-entre-com-a-nota-do-enem-2022-2

FAESA: transferência externa

Se você já estuda em uma instituição de ensino de nível superior, então essa é a modalidade de ingresso ideal para você. Solicite a sua transferência para a FAESA de forma simples e prática.

FAESA: bolsas e descontos

A FAESA oferece dezenas de opções de bolsas e descontos para os futuros alunos da instituição. Para os ingressantes ainda no processo seletivo 2022/2, o centro universitário irá oferecer 80% de desconto na 1ª parcela + 100% de desconto na 2ª parcela + 50% de desconto de setembro/22 a junho/23 + desconto promocional nas demais parcelas (a partir de julho/23).