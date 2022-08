Vestibular FAMEMA: principais informações sobre o processo seletivo

Vestibular FAMEMA: aquilo que você deve saber

A FAMEMA, Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília, é uma instituição de ensino superior pública que está localizada na cidade de Marília, região centro-oeste do estado de São Paulo.

A primeira turma de medicina da FAMEMA foi iniciada no ano de 1966 e a primeira turma de enfermagem no ano de 1981. Nos dias de hoje a instituição conta com mais de 630 alunos matriculados.

Ficou interessado em saber mais sobre o vestibular da FAMEMA? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir informações sobre o processo seletivo.

Vestibular FAMEMA: como funciona?

Dentre as suas formas de ingresso, a FAMEMA aplica o vestibular tradicional, organizado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Na última edição do exame, a taxa de inscrição cobrado foi de R$175,00.

De forma geral, as provas costumam ser aplicadas de maneira presencial e são executadas em pelo menos sete cidades da região da sede da instituição. O edital para o curso no ano de 2022 se destinou ao preenchimento de vagas para os cursos de Medicina e Enfermagem.

Com um vestibular extremamente concorrido, mais de nove mil candidatos disputaram as oitenta vagas oferecidas para o o curso de Medicina e as 40 para o curso de Enfermagem na última edição do exame.

Vestibular FAMEMA: estrutura das provas

Na última edição, a prova do vestibular foi dividida em duas partes. A primeira parte era composta por 8 questões discursivas, distribuídas entre os conteúdos de química e biologia. A segunda prova, por sua vez, era formada por 40 questões objetivas distribuídas entre os conteúdos de língua portuguesa, matemática, geografia, história, inglês e física.

Os candidatos também precisavam escrever uma redação de acordo com as regras estabelecidas pelo exame.

Vestibular FAMEMA: mais informações

Mais informações sobre o vestibular da FAMEMA podem ser encontradas no site oficial da instituição. Acesse: https://www.famema.br/ensino/vestibular/vestibular.php