Vestibular FSM: principais informações sobre o exame

Vestibular FSM: tudo aquilo que você precisa saber sobre o processo seletivo

A FSM, Faculdade Santa Maria, é uma instituição de ensino superior e particular que está localizada no município de Cajazeiras, no estado da Paraíba, distante aproximadamente 480 quilômetros da capital do estado, João Pessoa.

A instituição oferece cinco cursos de graduação e também cursos de pós-graduação em sua única unidade no estado.

Ficou interessado e quer saber mais sobre o vestibular da FSM? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para entender como as diferentes formas de ingresso na instituição funcionam.

FSM: vestibular de Medicina

A FSM instituição estabeleceu formatos e critérios diferenciados para os que pretendem cursar Medicina ou outros cursos.

Para os candidatos ao curso de Medicina, a prova do vestibular é realizada em um único dia e de forma presencial. Além disso, todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$500,00.

Uma particularidade do curso de Medicina da FSM é que a faculdade aceita transferências de alunos que estejam cursando o mesmo curso em outra instituição de ensino superior, disponibilizando algumas vagas para essa modalidade de ingresso

FSM: vestibular tradicional

Para os demais cursos, o ingresso poderá ser feito por meio do vestibular tradicional. Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão se inscrever no site da própria faculdade.

O exame pode ser realizada no formato virtual e nenhuma taxa de inscrição é cobrada dos participantes.

Você pode realizar a sua inscrição por meio do formulário disponível no site oficial da instituição. Acesse: https://www.fsm.edu.br/inscricaovestibular/

FSM: uso da nota do ENEM

Os candidatos também podem ingressar na FSM por meio da análise das notas obtidas na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Nesse caso, o candidato deverá se apresentar pessoalmente na secretaria da faculdade com seus documentos pessoais e o boletim das notas ENEM para registro e classificação.