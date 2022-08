Vestibular Medicina Faceres: inscrições abertas para a edição 2023

Vestibular Medicina Faceres: faculdade abre as inscrições para o processo seletivo

A Faceres é uma instituição de ensino de nível superior e particular que está localizada na cidade de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo.

A instituição é reconhecida pelo seu curso de Medicina, muito ambicionado por vestibulandos de todas as partes do Brasil. As inscrições para o próximo processo seletivo do curso foram abertas em julho.

Ficou interessado e quer saber mais? Então confira todas as principais informações sobre a próxima edição do vestibular de Medicina da Faceres.

Vestibular Medicina Faceres: vagas

A Faceres irá oferecer 60 vagas para os candidatos interessados no curso de Medicina com ingresso no primeiro semestre de 2023.

Na inscrição, o candidato deverá escolher a cidade de realização da prova. As opções são: Uberlândia, Uberaba, São José do Rio Preto, São Paulo, Goiânia, Florianópolis, Campo Grande e Cuiabá.

Vestibular Medicina Faceres: inscrições

As inscrições para o vestibular de Medicina estão abertas desde o dia 20 de julho. Os interessados poderão se inscrever até 14 de outubro diretamente no site oficial da instituição: http://www.faceres.com.br/

Os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 400,00 via boleto bancário ou cartão de crédito para participar.

Vestibular Medicina Faceres: provas

A prova do vestibular irá acontecer no dia 23 de outubro de 2022. O exame será composto por questões de múltipla escolha e por uma redação. As questões serão sobre as seguintes matérias: Biologia, Português, Inglês ou Espanhol, Química, Física, História, Matemática e Geografia.

Cada questão irá valer um ponto e o total da prova será de 100 pontos. A redação, por sua vez, possui um valor máximo de 20 pontos.

A redação deverá conter entre 20 e 30 linhas. A nota poderá ser de 0 a 10 e tem peso 2 dentro do processo seletivo. O candidato não precisa atribuir um título ao texto.