Vestibular Medicina Uniara: datas e informações da edição 2023

Vestibular Medicina Uniara: aquilo que você deve saber sobre a próxima edição do processo seletivo

A Uniara, Universidade de Araraquara, é uma das maiores e mais conceituadas instituições de ensino superior de todo o Brasil e possui a sua sede principal na cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo.

A instituição oferece muitos cursos de graduação. Dentre eles, podemos destacar curso de Medicina, muito ambicionado por vestibulandos de todas as partes do Brasil.

Ficou interessado? Então confira todas as principais informações sobre a próxima edição do vestibular de Medicina da Uniara.

Vestibular Medicina Uniara: inscrições

No dia 15 de agosto de 2022 a Uniara abriu as suas inscrições para a próxima edição do vestibular de Medicina. Os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2023.

As inscrições podem ser feitas pela internet mediante o pagamento de uma taxa de R$ 300,00. Devemos mencionar que a instituição irá oferecer 75 vagas para o curso de Medicina.

Vestibular Medicina Uniara: provas

A prova acontecerá no dia 8 de outubro de 2022 na unidade principal da Uniara na cidade de Araraquara.

O exame será composto por 60 questões de múltipla escolha sobre temas estudados ao longo do ensino médio e também por uma redação. As questões serão sobre as seguintes matérias: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Inglês, História do Brasil, Geografia do Brasil, Matemática, Física, Química e Biologia.

A universidade deixa claro que serão eliminados do processo seletivo os candidatos que deixarem de comparecer a prova, que não alcançarem a nota de quinze pontos na Redação ou que obtiverem tirarem zero em qualquer das disciplinas Física, Biologia e Química.

Os candidatos podem consultar o edital do processo seletivo para mais informações.

Vestibular Medicina Uniara: resultados

Os resultados do vestibular de Medicina serão divulgados no dia 18 de outubro de 2022 a partir das 14hrs no site oficial da universidade: www.uniara.com.br.