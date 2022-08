Vestibular Medicina Uniara: descubra quais são tópicos cobrados

A Uniara, Universidade de Araraquara, é uma das mais conceituadas instituições de ensino superior de todo o Brasil e possui a sua sede principal na cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo.

Os candidatos interessados em ingressar no curso de Medicina da instituição, o mais concorrido, podem participar do processo seletivo estabelecido pelo vestibular: e se você vai prestar o vestibular de Medicina da Uniara, o artigo de hoje é para você.

Para te ajudar, separamos um resumo com os tópicos mais cobrados em cada uma das disciplinas do vestibular de Medicina. Confira!

Vestibular Medicina Uniara: como a prova funciona?

A prova do vestibular será formada por 60 questões de múltipla escolha e também por uma redação. As questões serão sobre as seguintes matérias: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Inglês, História do Brasil, Geografia do Brasil, Matemática, Física, Química e Biologia.

Vestibular Medicina Uniara: tópicos cobrados

Língua Portuguesa:

Fonética e fonologia. Pontuação. Morfossintaxe. Flexão nominal e verbal. Emprego das classes de palavras. Função morfossintática das palavras na frase. O período – coordenação e subordinação. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Colocação dos termos na frase e das orações no período. Estilística. Intelecção de texto.

Literatura Brasileira:

Obras capitais dos grandes expoentes da literatura vernácula nacional: Gregório de Matos – Poemas escolhidos; Tomás António Gonzaga – Liras; Castro Alves – Espumas flutuantes; Álvares de Azevedo – Lira dos vinte anos; Manuel Antônio de Almeida – Memórias de um sargento de milícias; Machado de Assis – Memórias póstumas de Brás Cubas; Clarice Lispector – A hora da estrela; Manuel Bandeira – Libertinagem; Graciliano Ramos – Vidas secas; João Guimarães Rosa – Primeiras estórias; Sagarana. Carlos Drummond de Andrade – Alguma poesia; A rosa do povo; Lição de coisas.

Inglês:

English Grammar: Usage, and Structure Review – Aids to understanding. Parts of Speech: Nouns. Pronouns. Verbs. Verbals. Modal verbs. Adjectives and adverbs. Prepositions. Conjunctions. Articles. Aids to Understanding Syntax. Direct and indirect discourse. Placement of modifiers. Word order. Two and three-word verbs. Idioms.

História e Geografia do Brasil:

O Brasil Colônia: A estrutura do Sistema Mercantil. A interiorização da colônia: mineração, bandeirismo e urbanização. A crise do sistema colonial. A transferência da Corte Portuguesa para o Brasil e o Processo de Independência. As tensões do I Reinado e a Abdicação de D. Pedro. As agitações políticas do período. O II Reinado: A crise do sistema escravagista e a imigração. O desenvolvimento econômico. Movimento artístico, literário e científico. A Republica até os anos 30: A burguesia cafeeira e o coronelismo. As origens da industrialização e urbanização. Movimento Modernista. A Revolução de 1930 e o início da Era Vargas. Do Estado Novo à Redemocratização. Trabalhismo e nacionaldesenvolvimentismo: Vargas e JK. Declínio do populismo no período de Jânio ao golpe de 1964. Militarização e autoritarismo pós-1964. Movimentos culturais e artísticos dos anos 60 e 70. O Sistema Político dos anos 80 aos dias atuais. Relação sociedade/natureza no espaço brasileiro. Os elementos da paisagem natural e suas diversificações. Os domínios morfoclimáticos. Os recursos naturais, seu aproveitamento econômico e sua devastação. A intervenção da sociedade na natureza e a preservação do meio ambiente. A população. Estruturas e suas características. A dinâmica da evolução populacional. Os movimentos migratórios e seus problemas. A distribuição territorial das atividades econômicas. As fontes de energia e sua produção e consumo. A estrutura da indústria e sua distribuição espacial. A urbanização, a metropolização, e a rede urbana brasileira. A produção agropecuária e a estrutura agrária. A divisão regional brasileira e seus problemas. As regiões Norte e Centro-Oeste: ocupação e integração. As regiões Sudeste, Nordeste e Sul. O Brasil no contexto internacional. O papel do país nas relações econômicas globais. As relações com a América Latina. O Mercosul

Matemática:

Conjunto numéricos. Sequências. Polinômios e Equações Algébricas; Polinômios; Equações algébricas. Análise Combinatória; Binômio de Newton. Probabilidade: Probabilidade condicional, independência de eventos. Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. Matrizes: operações, inversa de uma matriz. Sistemas lineares. Determinante de uma Matriz Quadrada. Geometria Analítica; Coordenadas Cartesianas na reta e no plano; distância entre dois pontos; Equação da reta; Equação da circunferência. Funções; Gráficos; Estudo completo das funções de 1o e 2o graus; Funções exponenciais e logarítmicas. Trigonometria; Trigonometria no triângulo e extensão à 1a volta; Relações trigonométricas fundamentais. Geometria no plano; Congruência e semelhança; Relações métricas nos triângulos retângulos; Áreas. Introdução à Geometria Espacial.

Física:

Fundamentos de Física. Sistemas de unidades. Sistema Internacional (SI). Mecânica: Velocidade e aceleração médias e instantâneas. Movimentos uniforme e variado. Movimento e as leis de Newton. Quantidade de movimento e sua conservação. Trabalho e energia cinética. Energia potencial. Condições para a conservação da energia mecânica. Física Térmica. Calor como energia em trânsito. Dilatação térmica e condução de calor. Calor específico de sólidos e líquidos. Óptica e Ondas. Refração e dispersão da luz. Lentes e instrumentos ópticos. Pulsos e ondas. Eletricidade: Eletrostática. Energia no campo elétrico e movimento de cargas. Campo Magnético. Indução eletromagnética. Medidas elétricas.

Biologia:

Biologia Celular: Estrutura celular; Componentes químicos da célula; água; sais minerais; carboidratos; lipídeos, proteínas e enzimas; Citoplasma. Membranas. Parede celular. Núcleo; Cromatina e cromossomos; Ciclo celular, mitose e meiose; Diferenciação Celular. Estruturas e Funções nos Seres Vivos: Plantas; Morfologia interna: tipos e funções dos tecidos; Características morfológicas, ciclo reprodutivo e importância de Monera. Talófitas, Pteridófitas, Gimmospernas e angiospermas. Processos energéticos. Crescimento e reprodução. Mecanismos de absorção e transporte. Hormônios Vegetais. Animais: a) Caracterização dos principais grupos taxonômicos do reino animal: principais regras de nomenclatura. B) Aspectos gerais de: embriologia, histologia, morfologia, revestimento, sustentação, locomoção, nutrição, excreção, digestão, circulação, respiração, crescimento, reprodução, atividade nervosa e determinantes endócrinos. C) Aspectos econômicos e sanitários. Vírus: a) Características morfológicas, ciclo reprodutivo e importância sanitária. Ecologia: Energia e Matéria na Biosfera; Dinâmica nas comunidades biológicas; Fatores de Desequilíbrio ecológico; Principais relações entre os seres vivos; Sucessão ecológica. Genética e Evolução: O material genético: ácidos nucléicos, síntese de proteínas, código genético; Herança e o meio ambiente; Genética Mendeliana; Probabilidades e heredogramas; Alelos múltiplos; Genética dos grupos sangüíneos; ABO, Rh, MN; Herança Quantitativa; Herança relacionada ao sexo; Ligação gênica, permutação e mapas genéticos; Pleiotropia e interação gênica. normais e aberrações. Ecogenética. Doenças metabólicas e hemoglobinopatias. A origem da vida, Fatores que alteram as frequências nas populações. O teorema de Hardy-Weimberg. Evolução.

Química:

Propriedades Gerais da Matéria; Estrutura Atômica; Classificação Periódica dos Elementos; Ligações Químicas; Compostos Inorgânicos (Funções Inorgânicas); Reações Químicas: Aspectos Quantitativos das Reações Químicas – Química Inorgânica Descritiva; Soluções; Propriedades Coligativas; Termoquímica; Cinética; Equilíbrio Químico; Eletroquímica; Química Orgânica: Funções, Nomenclaturas e Propriedades dos Compostos Orgânicos.