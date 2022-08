Vestibular Newton Paiva: aquilo que você precisa saber

Vestibular Newton Paiva: todas as principais informações

O Centro Universitário Newton Paiva é uma instituição de ensino superior e particular que está localizada na cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais.

A instituição oferece diversos cursos de graduação, nas modalidades tecnologia, licenciatura e bacharelado. Atualmente, 21 cursos de graduação e 22 de pós-graduação são oferecidos nas mais de 30 unidades da Newton Paiva no Brasil.

Ficou interessado e quer saber mais sobre o vestibular do Centro Universitário Newton Paiva? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre o funcionamento dos processos seletivos da faculdade.

Newton Paiva: como o vestibular funciona?

O vestibular da Newton Paiva é sempre realizado no formato online. Além disso, o candidato possui a liberdade de agendar sua prova dentro de algumas opções de dias e horários oferecidas pelo centro universitário.

Depois da realização do agendamento, o candidato deverá usar o link recebido no próprio email para entrar na plataforma e fazer o exame. Devemos destaca que a prova é composta por uma redação que poderá ser realizada em até duas horas.

Você pode realizar a sua inscrição no vestibular agendado por meio do formulário disponível no site oficial da Newton Paiva.

Newton Paiva: uso da nota do ENEM

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é também usado pela Newton Paiva para selecionar, classificar e admitir seus novos alunos.

Para participar dessa forma de ingresso, o candidato precisa respeitar algumas regras, principalmente no que diz respeito às notas obtidas nas provas.

Na Newton Paiva, você pode ingressar utilizando suas notas do ENEM dos últimos dez anos. Para isso, você deverá informar na inscrição a nota obtida na redação e o ano de realização do exame. O candidato irá receber resultado no mesmo dia.

Os candidatos que participarem dessa modalidade poderão ser contemplados com bolsas de estudo.

Realize a sua inscrição na página dedicada ao processo seletivo via ENEM.