Vestibular UFN: como funciona? – Notícias Concursos

Vestibular UFN: como funciona o processo seletivo?

A UFN, Universidade Franciscana, é uma instituição de ensino superior privada que tem sua sede na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, a universidade conta com mais de seis mil alunos matriculados e 35 cursos de graduação.

Quer estudar na UFN? Então conheça as principais formas de ingresso na instituição!

Vestibular UFN: como funciona?

A Universidade Franciscana realiza seus vestibulares a cada seis meses, geralmente nos meses de julho e dezembro.

As provas do vestibular para o curso de Medicina são formadas por questões de múltipla escolha seguidas pela elaboração de uma redação sobre um tema escolhido pelos organizadores. No último vestibular, as provas foram realizadas em dois dias.

Os candidatos para os outros cursos realizaram uma prova composta por uma redação online.

Vestibular UFN: outras formas de ingresso

A UFN realizou provas de redação na própria universidade em outro processo seletivo durante os anos de 2019 e 2021 e essas notas podem ser aproveitadas para a seleção e classificação dos novos alunos que eventualmente venham a optar por ele.

Vestibular UFN: uso da nota do ENEM

A UFN também faz uso das notas obtidas pelas provas do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para selecionar e classificar os seus futuros alunos, desde que as regras estabelecidas sejam cumpridas. Dentre as principais, podemos citar ter realizado o ENEM entre os anos de 2016 e 2021. A outra exigência é que o candidato não tenha tirado nota igual a zero em nenhuma das provas do ENEM, incluindo a redação.

Uma vez satisfeitas as exigências, o candidato deverá apresentar a documentação necessária para efetuar a matrícula.

Vestibular UFN: b olsas e financiamento estudantil

A UFN proporciona ao estudante a possibilidade de conquistar bolsas de até 100% do valor de todo o curso através de vários programas do Governo Federal e de instituições particulares. Todas as informações podem ser acessadas no próprio site da universidade e no ebook sobre bolsas e financiamento disponibilizado pela UFN.