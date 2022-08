Vestibular Unesp: como funciona a prova de redação?

Vestibular Unesp: entenda como a redação funciona

Em primeiro lugar, devemos ter em mente que a estrutura da redação da Vunesp não se restringe somente ao vestibular que permite o ingresso à Unesp (Universidade Estadual Paulista), uma vez que a Vunesp é também a banca responsável por uma série de outros processos seletivos.

Assim, é essencial que você domine a estrutura da redação dessa banca, bem como os seus critérios avaliativos, para se destacar no processo seletivo de seu interesse.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe algumas dicas para te ajudar a entender como a redação da Vunesp funciona, especialmente no vestibular da Unesp.

Redação Unesp: entenda o funcionamento

Assim como na prova de redação do ENEM, o formato requerido é o dissertativo-argumentativo.

Porém, uma grande diferença é que a banca corretora desse vestibular não exige uma proposta de intervenção no parágrafo de conclusão. Assim, você pode escrever um parágrafo mais curto com um breve resumo do que foi dito e com um breve direcionamento para o futuro.

Os textos devem ter entre 20 e 30 linhas e a prova de redação possui um valor máximo de 28 pontos (lembre-se de que todo o vestibular da Unesp possui um valor de 100 pontos, o que mostra a importância da redação para a composição da sua nota final).

Redação Unesp: temas anteriores

Umas das melhores maneiras de se preparar para a prova de redação do vestibular da Unesp é treinando muito. Para isso, é interessante que você use os temas das edições passadas do exame. Dessa maneira, você estará enfrentando uma situação real e que poderia ter acontecido com você.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe os temas das provas de redação do vestibular Unesp dos últimos anos. São eles:

2012: A bajulação: virtude ou defeito?

2013: Escrever: trabalho e inspiração

2014: Corrupção no Congresso Nacional: reflexo da sociedade Brasileira?

2015: O legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil

2016: Banalização do sofrimento ou forma de sensibilização?

2017: A riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira?

2018: O voto deveria ser facultativo no Brasil?

2019: Compro, logo existo?

2020: O carro é o novo cigarro?

2021: Tempo é dinheiro?