Vestibular UNESPAR 2023: datas e informações importantes

Vestibular UNESPAR 2023: principais datas e informações

A UNESPAR, Universidade Estadual do Paraná, é uma instituição de ensino superior pública com campi nas cidades de Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí, São José dos Pinhais e União da Vitória, no estado do Paraná.

A instituição foi fundada em outubro de 2001. Hoje, a UNESPAR conta com mais de 12 mil alunos matriculados e oferece 110 cursos de graduação e de pós-graduação.

Ficou interessado em saber mais sobre o processo seletivo da UNESPAR? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir como o vestibular da instituição funciona.

Vestibular UNESPAR 2023: inscrições

As inscrições para a próxima edição do vestibular da Universidade Estadual do Paraná estão abertas desde o dia 02 de agosto de 2022. Você poderá realizar a sua inscrição até o 03 de outubro de 2022 e a mesma será efetivada mediante o pagamento de uma taxa de R$100,00.

Mais de 1900 vagas serão oferecidas nos diversos campi da universidade por meio do vestibular. A prova, por sua vez, poderá ser seita em qualquer um dos campi, independentemente de onde o candidato frequentará o curso.

Vestibular UNESPAR 2023: isenção da taxa

Do dia 01 de setembro de 2022 até 15 de setembro de 2022, o candidato poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição. A homologação dos pedidas acontecerá até o dia 23 de setembro. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado até o dia 4 de outubro de 2022.

Vestibular UNESPAR 2023: demais datas

Os locais de prova serão divulgados no dia 25 de outubro. As provas, por sua vez, serão aplicadas em 6 de novembro de 2022.

Vestibular UNESPAR 2023: THE

Para alguns cursos, como Superior em Canto, Composição e Regência, Instrumento e Licenciatura em Música, Artes Cênicas e Música Popular, é necessário que o candidato realize o THE, Teste de Habilidades Específicas. Os testes serão aplicados entre os dias 13 e 15 de dezembro de 2022.

Vestibular UNESPAR 2023: resultado

O resultado do vestibular da UNESPAR será divulgado no dia 21 de dezembro de 2022. A lista com os nomes dos aprovados será disponibilizada no próprio site da universidade.