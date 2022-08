Vestibular Unicamp 2023: principais informações e datas

Vestibular Unicamp 2023: tudo aquilo que você precisa saber sobre o processo seletivo

A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas é uma instituição de ensino superior pública que está localizada na cidade de Campinas. A universidade é considerada uma das melhores universidades do Brasil e também de toda a América Latina.

Devido ao grande número de oportunidades oferecidas pela instituição, não é de se surpreender que a Unicamp seja a meta de muitos vestibulandos brasileiros.

Ficou interessado em saber mais sobre o processo seletivo da Unicamp? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre o vestibular da instituição.

Vestibular Unicamp 2023: vagas

O vestibular é a principal forma de ingresso na Unicamp. A edição de 2023 do processo seletivo irá oferecer 2.540 vagas para 69 cursos de graduação, cerca de 80% das vagas de ingresso na universidade.

Vestibular Unicamp 2023: inscrições

O candidato deverá pagar uma taxa no valor de R$192,00 até o dia 9 de setembro para participar que poderá ser paga até o dia 09 de setembro. Também é possível pedir isenção da taxa caso o candidato se encaixe nas condições para obter o benefício.

As inscrições estão abertas desde o dia 1 de agosto e assim permanecerão até o dia 2 de setembro de 2022.

Vestibular Unicamp 2023: datas das provas

A primeira fase do vestibular será realizada no dia 6 de novembro. A segunda fase, por sua vez, vai acontecer no dia 11 e 12 de dezembro de 2022.

O curso de Música requer provas de habilidades específicas e essas serão marcadas para os meses de setembro e outubro de 2022. Os outros cursos que também requerem provas de habilidades específicas, como Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, terão provas aplicadas entre os dias 04 e 06 de janeiro de 2023

Vestibular Unicamp 2023: resultados

A primeira chamada com os nomes dos aprovados no vestibular será divulgada no dia 06 de fevereiro de 2023.