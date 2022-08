Vestibular Unicamp: quais são os cursos mais concorridos?

Vestibular Unicamp: descubra quais são os cursos mais concorridos

A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas é uma instituição de ensino superior pública que está localizada na cidade de Campinas. A universidade é considerada uma das melhores universidades do Brasil e também de toda a América Latina.

O vestibular da Unicamp, organizado pela Comvest, é sempre realizado em duas fases e é conhecido por ser muito concorrido. Porém, de todos os cursos oferecidos pela universidade, você sabe quais são aqueles mais concorridos?

Vestibular Unicamp: quantidade de inscritos

Na última edição do vestibular, 63.297 candidatos se inscreveram concorrer às 2.540 vagas oferecidas pela Unicamp. Vamos conferir, a seguir, alguns dos cursos que apresentaram o maior número de candidatos inscritos por vaga.

Os cursos concorridos da Unicamp: a lista

No primeiro lugar da lista de lista de cursos mais concorridos da Unicamp o curso de Medicina, que conta com apenas 86 vagas. Na ultima edição do vestibular, a relação de candidatos por vaga foi de 324,7.

Com apenas 24 vagas sendo oferecidas, o curso de Arquitetura e Urbanismo contou com uma relação de candidatos por vaga de 81,1.

Ciências Biológicas ofereceu 33 para 1544 candidatos. Com isso, a relação de candidatos por vaga foi de 46,8.

Muito requisitado pelo mercado de trabalho em função do mundo tecnológico em que vivemos na atualidade, o curso de Engenharia da Computação teve uma relação de candidatos por vaga de 41,3. A universidade ofereceu 63 vagas.

O curso de Farmácia, oferecido em período integral, colocou 63 vagas à disposição dos candidatos. A relação de candidatos por vaga foi de 31,5.

Enfermagem, em período integral, contou com 862 candidatos para 30 vagas, resultando em uma relação de 28,7 candidatos por cada vaga.

Ciências Econômicas também está na lista de cursos mais concorridos do vestibular da Unicamp. A universidade ofereceu 56 vagas para 1500 candidatos, o que resultou em um pouco mais de 26,8 candidatos por vaga.